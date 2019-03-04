Kumaş ihracatı için yeni ufuk

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO), Kumaş Meslek Komitesi’nin desteğiyle düzenlediği ikili iş görüşmeleri (B2B) programında Ukrayna, Belarus, Rusya, Bulgaristan, Kırgızistan, Polonya, Portekiz ve Romanya'dan gelen 156 ithalatçı firma, İTO üyesi ihracatçılarla bir araya geldi.

2019'u "Ekonomimize Global Nefes: İhracat Yılı" ilan eden İTO, 156 ithalatçı firmaya ev sahipliği yaptı. Alıcılar, Türk şirketleri ile birçok sipariş anlaşması yaptı.

156 ÜLKEDEN ALICI FİRMA

Programa katılan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Tekstil sektörümüze, B2B ile yeni bir ihracat ufku, yeni bir ihracat imkanı sağladık. İstihdam seferberliğinin en büyük itici motoru ihracat olacaktır" şeklinde konuştu.

Hedef 11 milyar dolar

"Tekstil sektörümüze, B2B ile yeni bir ihracat ufku, yeni bir ihracat imkanı sağladık" diyen Avdagiç şunları söyledi: "Ekonomide ihtiyacımız olan atılımın tek yolu üretim-ihracat-yatırım eksenidir. İTO olarak sektörlerimize gereken tüm desteği vermeyi sürdüreceğiz." Avdagiç, kumaş ihracatçılarını 8 ülkeden gelen 156 ithalatçı-alıcı firma ile buluşturduklarını bildirdi.

İTO Yönetim Kurulu üyesi Burhan Polat, firmaların organizasyonun, ileri aşamalarda fuara dönüşmesi taleplerinden memnuniyet duyduklarını aktararak, ihracat anlaşmalarının hem sektöre hem de ülke ekonomisine katkı sunacağını kaydetti. Aksesuar ile birlikte geçen yıl 10,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektörde 2019 ihracat beklentisinin en az 11 milyar dolar olduğu belirtildi.