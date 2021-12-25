Kur koruma limiti yok: Parasını yatıranlar birden fazla faydalanabilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların dolar talebini azaltmak için devreye giren “kur korumalı TL mevduat” hesabında alt ve üst limitin bulunmadığını açıkladı. Hesap 3, 6, 9 ve 12 ay olmak üzere 4 farklı vadede açılabilecek. Bir kişi uygulamadan birden fazla şekilde faydalanabilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı mevduat hesaplarının uygulama esasını açıkladı.
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Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler faydalanabilecek, uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit bulunmayacak. Kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılma hesapları, bankalar nezdinde bu nitelikte açılacak TL vadeli mevduat ve katılma hesapları şeklinde olacak. Söz konusu hesaplar, 3, 6, 9 ve 12 ay olmak üzere 4 farklı vadede açılacak.
BANKALARA FAİZ SINIRI
Bankaların, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına uygulayacağı asgari faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacak. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecek. Azami faiz oranı Bakanlıkça güncellenebilecek ve sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacak.
VADE SONUNDA PARA HESAPTA
Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecek. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler TCMB’ye iletilecek. Hazine tarafından ödenecek kısım TCMB tarafından bankalara aynı gün aktarılacak.
Vadeden önce hesabın kapatılması halinde, hesabın kapatıldığı tarihte saat 11.00’de TCMB tarafından ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan yüksek olması durumunda Hazine tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.
Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11.00’de TCMB tarafından ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan düşük olması durumunda, hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11.00’de TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenecek. Aradaki fark banka tarafından Hazine’ye aktarılmak üzere TCMB’nin ilgili TL hesabına aktarılacak. Uygulamada değişiklik yapmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.
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Yeni sistem dolarizasyonu azaltacak
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürününün mevduat alışkanlıklarını değiştirebileceğini belirterek, “Bu ürünün, dolarizasyonu azaltan ve uzun vadeli kaynak yaratımını destekleyen olumlu etkileri olacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı. Binbaşgil, yeni mevduat hesabıyla son dönemde TL’de yaşanan değer kaybının ve piyasalardaki hareketliliğin büyük oranda dengelenmeye başladığını gördüklerini belirtti.