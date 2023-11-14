|
Ekonomi

Kur Korumalı Mevduat'tan kaçış sürüyor: 11 haftada 25,2 milyar dolar eridi

Kur Korumalı mevduat hesaplarındaki toplam tutar TL bazında son 11 haftada yüzde 13 eridi. 3 Kasım ile biten haftada KKM hesaplarındaki toplam birikim 2 trilyon 921 milyar 667 milyon liraya geriledi. Bu dönemde dolar cinsinden 25,2 milyar dolar düşüş kaydedildi.

12:22 - 14/11/2023 Salı
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki düşüş son 11 haftadır sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, KKM hesaplarındaki birikim 25 Ağustos haftasında 3 trilyon 368 milyar 652 milyon lirayken 3 Kasım haftasında yüzde 13 düşüşle 2 trilyon 921 milyar 667 milyon liraya geriledi. Son 11 haftada 447 milyar lira erime yaşandı.


Dolar cinsinden bakıldığında ise 3 Kasım haftasında KKM büyüklüğü 102,1 milyar dolar oldu. 25 Ağustos haftasında KKM’nin dolar cinsi büyüklüğü 127,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Söz konusu haftadan itibaren yaklaşık 25,2 milyar dolar azalma görüldü.


Zorunlu karşılıkların artırılması etkisini gösterdi


KKM’deki erimeyi Merkez Bankası’nın KKM’de zorunlu karşılıkları artırması tetikledi. TCMB’nin Zorunlu Karşılıkları Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ’i 2 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlandı.


Tebliğe göre, KKM’nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırılarak yüzde 30’a yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarıldı.

TCMB, Eylül ayında KKM’nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadenin zorunlu olarak değişme oranı yüzde 15’ten yüzde 25’e yükseltilmiş, 1 yıl kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için karşılama oranları yüzde 5 olarak belirtilmişti.




#Kur Korumalı mevduat
#KKM
#Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bakan Yerlikaya duyurdu! Sarallar suç örgütüne kıskıvrak operasyon: Çökertildi