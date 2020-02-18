Ekonomi Kural ihlali yapan 87 bin sürücü fahri trafik müfettişine yakalandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kural ihlali yapan 87 bin sürücü fahri trafik müfettişine yakalandı

Sayıları ülke genelinde 35 bine yaklaşan fahri trafik müfettişleri İstanbul'da 1 yıl içerisinde 87 binden fazla ceza tutanağı düzenledi. İstanbul genelinde 2 bin 785 fahri trafik müfettişi bulunurken bu oran kişi başı 31 cezaya denk geliyor. Müfettişlerin kestiği cezaların büyük çoğunluğu ise seyir halinde cep telefonuyla konuşma ve park ihlallerine yönelik oldu.

Kenan Biter Yeni Şafak
Son görevlendirmeler sonrasında Türkiye genelinde 35 bine yakın fahri trafik müfettişi bulunuyor.
Son görevlendirmeler sonrasında Türkiye genelinde 35 bine yakın fahri trafik müfettişi bulunuyor.

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğini sağlamada önemli bir unsur olan fahri trafik müfettişlerine geçtiğimiz yıl kasım ayında 14 bin 716 yeni kişi daha eklenerek ülke genelindeki toplam fahri trafik müfettişi sayısı 35 bine yaklaştı.

Fahri Trafik Müfettişliği” görevi, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere yardımcı olmak üzere Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile uygun görülen kişilere, valilikler tarafından veriliyor.

İstanbul genelinde gönüllü olarak görev alan 2 bin 785 fahri trafik müfettişi bulunuyor.

Gönüllü olarak bu sorumluluğu almak isteyenler ise ikametlerinin bulunduğu ildeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerine müracaat edebiliyor.

Başvuru için en az 40 yaşında, yüksek okul mezunu, 10 yıllık sürücü belgesine sahip olma, müracaat tarihinden geriye doğru beş yıl içerisinde hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması ve kamu hizmetlerinden yasaklı olmama şartları aranıyor.

Ülke genelinde en fazla fahri trafik müfettişi ise 15 milyon nüfuslu İstanbul'da yer alıyor.

MÜFETTİŞ BAŞI 31 CEZA

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri;

31.12.2019 itibariyle İstanbul'da 2 bin 785 fahri trafik müfettişi bulunduğuna dikkat çekerken, 2019 yılında fahri trafik müfettişlerinin toplam 87 bin 368 adet ceza tutanağı düzenlediğine vurgu yapıyor. Söz konusu rakam il genelindeki fahri trafik müfettişi sayısına bölündüğünde kişi başı ortalama 31 ceza tutanağı düzenlendiği ortaya çıkıyor.

Seyir halinde cep telefonu ile konuşanlara 11 bin 118 adet ceza tutanağı düzenlendi.

EN FAZLA CEZA PARK İHLALİNE KESİLDİ

Fahri trafik müfettişlerinin ceza tutanaklarını düzenleme nedenlerine bakıldığında, 11 bin 118 adeti seyir halinde cep telefonu kullananlara,20 bin 541 adeti duraklama ve park ihlallerine, 6 bin 809 adeti kırmızı ışık kuralına uymayanlara, 5 bin 117 adeti trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştiren ve ters yönde araç kullananlara şeklinde oldu.

Geriye kalan 5 bin 584 adet cezanın ise kanunda belirtilen haller dışında emniyet şeridini kullanma ihlali sonrası düzenlendiği kaydedildi.

İnfo grafik: Huriye Civan

Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor
EKONOMİ
Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor

3’den fazla ikinci el araç ilanı çıkan 300 bin kişi Maliye kıskacında!
EKONOMİ
3’den fazla ikinci el araç ilanı çıkan 300 bin kişi Maliye kıskacında!

Mecliste konuşuyor

Meclis'te konuşuyor

​MHP lideri Bahçeli grup toplantısında konuşuyor.
Saldırı hazırlığındaki 4 terörist öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki
4 terörist öldürüldü

​Güvenlik güçleri Irak'ın kuzeyinde operasyon düzenledi.
Şubatta ücret alınmayacak

Şubatta ücret alınmayacak

Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla ödenen ücretler de iade edilecek.
184 metreye ulaştı

184 metreye ulaştı

Bittiğinde dünyanın en yüksek 3'üncü barajı olacak.
Hatayı<br>affetmiyorlar

Hatayı
affetmiyorlar

1 yılda 87 bin araca ceza tutanağı düzenlediler.
67 ilde FETÖ'ye kritik operasyon

67 ilde FETÖ'ye kritik operasyon

467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstihbaratçı da Bursa'da yakalandı

İstihbaratçı da Bursa'da yakalandı

​Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a peş peşe ağır darbe.

Yüksek kar<br> vaadine kandılar

Yüksek kar
vaadine kandılar

​Okulda çalışan kadın memur 14 milyon TL topladı.
Cüzdandaki tehlike

Cüzdandaki tehlike

Çin'in banknot kararı soru işaretlerine neden oldu.
98 kişi daha öldü

98 kişi daha öldü

​Dünyayı korkutan salgında vaka sayısı 73 bine dayandı.
TIR kuyruğu<br> Fındıklı'ya ulaştı

TIR kuyruğu
Fındıklı'ya ulaştı

​3 gündür geçiş izni verilmeyen bölgede son durum.
Mazeret çok <br>çözüm yok

Mazeret çok
çözüm yok

Her puan kaybı sonrası eksikleri gündeme getirdi.
Alkollü <br>sürücü dehşeti

Alkollü
sürücü dehşeti

Takla atan araçtan yaralı kurtuldular.
Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

​15 ilde, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. ​
Rejim-PKK-İran birlikte vuruyor

Rejim-PKK-İran birlikte vuruyor

​İran milisleri ve rejim güçleri üç kasabayı kontrol altına aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.