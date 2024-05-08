İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci, son dönemde kırmızı et fiyatlarında görülen dalgalanmaları değerlendirdi.
Tüfekci, ESK'nin uyguladığı tedbirlerin kırmızı et fiyatlarının aşağı yönlü değişmesine etki ettiğinin altını çizerek, "ESK'nin yurt dışından getirdiği hayvanların kesilmesiyle kırmızı et fiyatları gerilemeye başladı. ESK büyük market gruplarına et tedarik ediyor, bu sayede büyük bir kesime bu etler belirlenen fiyattan sunulmuş oluyor. Kırmızı et fiyatlarında geçen hafta düşüş başladı. Düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. Kasap meslektaşlarım da kırmızı et satış fiyatlarında indirim yaptılar, yani indirim vatandaşa da yansıdı." değerlendirmesinde bulundu.
Kurban Bayramı öncesi ESK'den tedarik hamlesi
Tüfekci, Kurban Bayramı'ndan önce ilk defa fiyatların düştüğünün gözlemlendiğini aktararak, bunun vatandaşa olumlu yansıyacağını vurguladı. Tüfekci, kırmızı et fiyatlarında çok fazla bir gerileme beklemediklerini, gevşeyen fiyatlarda bir dengelenme olacağını söyledi.
Öte yandan kırmızı et fiyatlarının piyasa değerinin altına düşmesi durumunda küçük işletmelerin sıkıntı yaşayacağını savunan Tüfekci, aile işletmelerinin ülke hayvancılığının sigortası olduğunu kaydetti.