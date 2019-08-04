Ekonomi Kurban pazarlarında bayram öncesi yoğunluk
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kurban pazarlarında bayram öncesi yoğunluk

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum ve Aradahan'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Haber Merkezi AA
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk gün geçtikçe artıyor.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk gün geçtikçe artıyor.

Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden Erzurum ve Ardahan'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Aziziye ilçesindeki Erzurum Canlı Hayvan Pazarı'nda müşterisini bekleyen çok sayıda besici, yıl boyu yetiştirdikleri küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını satma imkanı buluyor.

İl merkezinin yanı sıra ilçelerden getirilen kurbanlıkların satıldığı pazarda, vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Binlerce kurbanlık hayvanın büyükşehirlere sevkinin gerçekleştiği pazarda, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk gün geçtikçe artıyor.

Erzurum Yakutiye Ziraat Odası Başkanı ve besici İslam Yıldırım, yaptığı açıklamada, bayrama sayılı günlerin kaldığını ve pazarda hayvan alım ve satımının normal seviyede olduğunu söyledi.

  • Alıcıların pazara gelip kurbanlıkları almaya başladıklarını ifade eden Yıldırım, "Kırsal kesimde, yayla ve besilerdeki kurbanlık hayvanlar pazara gelmeye başladı. Pazarda, il dışına da kurbanlık sevkiyatlarımız var. İlimizde kurban sayımız yeteri derece var. Fiyatlarımız ise geçen yılla hemen hemen aynı" dedi.

"Canlı kilo fiyatı 20-21- 22 liradan, hayvan kalitesine göre değişiyor"

Yıldırım, ileriki günlerde kurban satışlarının yoğunlaşacağını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Erkek büyükbaş fiyatları 6 bin liradan başlayarak 30 bin liraya kadar yükseliyor. Pazarda gözde hayvanlarımız var ve bir ton 100 bir ton 200 kilo geliyor. Bunların fiyatları da 27-28 bin liradan satılıyor. Canlı kilo fiyatı 20-21-22 liradan, hayvan kalitesine göre değişiyor. Fazla da olmasa pazarda hayvan alım ve satımı gerçekleşiyor. Önümüzdeki günlerde pazarda daha da yoğunluğun olacağını tahmin ediyorum. Ümit ediyorum ki üreticiler güzel bir bayram geçirir. Alıcılarda umduğunu bulu ve herkes halinde memnun bir bayram geçirir."

Ardahan

Ardahan'da Kurban Bayramı dolayısıyla besiciler ile uygun fiyata kurbanlık almak isteyenler arasında sıkı pazarlıklar yaşandı.

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Kurban Bayramı'na bir hafta kala Ardahan'da hayvan pazarlarına gelen vatandaşlar, bütçelerine uygun büyükbaş ve küçükbaş hayvan almak için pazarlık yaptı.
  • Besicilerden Hayrettin Hanoğlu, yaptığı açıklamada, Ardahan'da satılan her hayvanın farklı olduğunu belirterek, bunun Kurban Bayramı öncesi belli ettiğini söyledi.

Hanoğlu, "Bizim burada yetişen hayvan hiçbir bölgenin hayvanına benzemez. Çünkü doğal bir ortamda besleniyor. Dolasıyla vatandaşımız Ardahan'da aldığı hayvandan dolayı bayramda doğal ve lezzetli bir et yeme imkanına sahip olacaktır. Ardahan'da hayvancılığın hak ettiği noktada olması için de et entegre tesislerinin olması gerek. Temennimiz Ardahan hayvancılıkta hak ettiği noktada olması için herkesin üzerine düşeni yapmasıdır" dedi.

  • Kurbanlık alan Erol Kayatürk de bütçesine uygun kurbanlık bulduğunu belirterek, "Benim için uygun bir kurbanlık vardı, 5 bin 500 liraya onu da aldım. Burada herkesin bütçesine uygun kurbanlık var. Herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki hayvan pazarında görevli veteriner hekimlerde gebe şüphesi olan hayvanları muayene etti, vatandaşlara bilgi verdi.

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