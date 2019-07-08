Kurban rehberi hazırlandı

Vatandaşlar uygulamayı cep telefonlarına indirerek küpe numarası ile sorgulayacakları kurbanlarını güvenle alabilecek.
REHBERDE NELER VAR?
Kurbanın anlamı, kesme yükümlüğü, kesim zamanı, kurban edilen hayvanlar, kurbanlık hayvanlarda yaş tayini, kurbanlık hayvan sevkleri gibi bilgileri içeren rehberde hayvanların bakım ve beslenmesi, nakil işleminde dinlendirilmeleri gibi bilgiler yer alıyor.
Rehberde, kesim, yüzme, parçalama, muayene ve kontrol, etlerin dinlendirilmesi, saklanması, derinin tuzlanması gibi işlemlere ilişkin pratik bilgilerin yanı sıra kurban atıklarının çevre ve görüntü kirliliğine neden olmaması için alınacak tedbirler bulunuyor.