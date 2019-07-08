Kurban rehberi hazırlandı Tarım ve Orman Bakanlığı, kurban rehberi hazırladı. Rehberle vatandaşlar hem kurbanlık hayvanların sevk, satış ve kesimi ile etinin muhafazasında dikkat edilmesi gereken hususlar hem de TÜRKVET’e kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesini sağlayan HAYSAG (Hayvan Sağlığı ve Refahı) mobil uygulaması hakkında bilgilendiriliyor.

Haber Merkezi 08 Temmuz 2019, 04:00 Yeni Şafak