Ekonomi Kurban rehberi hazırlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kurban rehberi hazırlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, kurban rehberi hazırladı. Rehberle vatandaşlar hem kurbanlık hayvanların sevk, satış ve kesimi ile etinin muhafazasında dikkat edilmesi gereken hususlar hem de TÜRKVET’e kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesini sağlayan HAYSAG (Hayvan Sağlığı ve Refahı) mobil uygulaması hakkında bilgilendiriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurban rehberi hazırlandı.
​​Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurban rehberi hazırlandı.

Vatandaşlar uygulamayı cep telefonlarına indirerek küpe numarası ile sorgulayacakları kurbanlarını güvenle alabilecek.

REHBERDE NELER VAR?

Kurbanın anlamı, kesme yükümlüğü, kesim zamanı, kurban edilen hayvanlar, kurbanlık hayvanlarda yaş tayini, kurbanlık hayvan sevkleri gibi bilgileri içeren rehberde hayvanların bakım ve beslenmesi, nakil işleminde dinlendirilmeleri gibi bilgiler yer alıyor.

Rehberde, kesim, yüzme, parçalama, muayene ve kontrol, etlerin dinlendirilmesi, saklanması, derinin tuzlanması gibi işlemlere ilişkin pratik bilgilerin yanı sıra kurban atıklarının çevre ve görüntü kirliliğine neden olmaması için alınacak tedbirler bulunuyor.

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