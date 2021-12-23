Ekonomi Kurdaki düşüş ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacak 300 bin lira değerindeki bir araçta 25-30 bin lira yaşanabilir
OTOMOTİV

Kurdaki düşüş ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacak: 300 bin lira değerindeki bir araçta 25-30 bin lira yaşanabilir

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, "İkinci el araç sektöründe de kurun düşmesinin yansımalarını göreceğiz, ikinci el araç fiyatları da geri gelecektir. Fiyat güncellemesi bir hafta, 10 günü bulabilir" dedi.

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Haber Merkezi AA
Kurdaki düşüş ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacak: 300 bin lira değerindeki bir araçta 25-30 bin lira yaşanabilir
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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç sektöründe de kurun düşmesinin yansımalarının görüleceğini belirterek, "İkinci el araç fiyatları da geri gelecektir" dedi.

Erkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemini açıklamasının ardından döviz kurlarında yaşanan geri çekilmenin ikinci el araç piyasasına etkisini değerlendirdi.

Araç fiyatlarının yükselmesinin birçok sebebi olduğuna işaret eden Erkoç, bu sebeplerin başında Kovid-19 dolayısıyla üretimdeki aksaklıklardan kaynaklanan arz ve talep dengesinde yaşanan sıkıntıların geldiğini söyledi.

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Erkoç, Türkiye'deki araçların yüzde 80'inin ithal, yüzde 20'sinin ise montajı yapılan araçlardan oluştuğuna dikkati çekerek, kur yükseldikçe araçların fiyatlarının, ÖTV ve KDV'sinin de yükseldiğini dile getirdi.

Kurdaki düşüşle sıfır araç markalarından bazılarının fiyatlarında güncelleme yaptıklarını belirten Erkoç, "İkinci el araç sektöründe de kurun düşmesinin yansımalarını göreceğiz, ikinci el araç fiyatları da geri gelecektir ama bunun piyasalara yansıması 1-2 gün içinde olmaz. Bu fiyat güncellemesi bir hafta, 10 günü bulabilir. Çünkü piyasaların kurdaki düşüşü kabul etmesi gerekiyor. 300 bin lira değerindeki bir araçta yaklaşık 25-30 bin lira gibi bir indirim yaşanabilir" değerlendirmesinde bulundu.

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Erkoç, insanların bayilerde araç bulamamasından dolayı da fiyatların yükseldiğine işaret ederek, piyasalarda dengenin yeniden sağlanacağını, tamamen düzelmenin ise 2022'de olacağını söyledi.

Dünya genelinde yaşanan çip krizinin çözümünün gelecek yılın ortalarını bulacağını ifade eden Erkoç, piyasaya sıfır araç girmesiyle de "fiyatlarda tam bir gerileme" olacağını belirtti.

10 soruda 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' desteği
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Türkiye, yeni ekonomi modeliyle düşük faiz ortamında yatırımların desteklenmesini, büyümenin ve istihdamın sürdürülebilir hale getirilmesini, rekabetçi kur avantajıyla ihracatın artırılmasını, ithalatın düşürülmesini böylelikle de cari açığın cari fazlaya dönüştürülerek dış borca bağımlılığın ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.
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Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli uygulanırken, para ve maliye politikalarının eşgüdümüyle tüm araçların etkin şekilde kullanılması hedefleniyor.
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Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, yeni ekonomi modelinde \"Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat\"ın da aralarında olduğu yeni destekleri açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu yeni ürünün uygulanmasına yönelik detayları paylaştı.
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Uygulanacak sistemde, gerçek kişilerin Türk lirası vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) her gün saat 11.00'de Amerikan doları döviz alış kuru yayımlayacak. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına Türk lirası olarak yansıtılacak.<br><br>Söz konusu yeni desteğe ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:
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Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sisteminden kimler yararlanabilecek?<br><br>Yurt içine yerleşik gerçek kişiler bu sistemden faydalanabilecek. Tüzel kişiler bu sisteme dahil olamayacak.
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Hesaplar hangi vadelerde açılabilecek?<br><br>Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 aylık vadelerde olabilecek.
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Vadeden önce hesaptan para çekilebilir mi, çekilirse nema alınabilir mi?<br><br>Vadeden önce hesaptan para çekilebilir ancak destekten fayda sağlanamaz. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap, vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.
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Mevduattan herhangi bir kesinti olacak mı?<br><br>Mevduattan herhangi bir kesinti yapılmayacak, bu ürüne stopaj uygulanmayacak.
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Sisteme birden fazla giriş-çıkış olabilir mi?<br><br>Sisteme giriş-çıkış için herhangi bir kısıt yok.
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Tasarruf sahibine getirisi ne olacak?<br><br>Gerçek kişilerin Türk lirası vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak.
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Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürününe geçiş için her bankaya başvurulabilecek mi?<br><br>Sisteme dahil olan tüm bankalara başvuru yapılabilecek.
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Halihazırda Türk lirası mevduatlar da bu sisteme entegre olabilecek mi? Hesabın açılış tarihi dikkate alınacak mı?<br><br>Mevcut TL mevduat hesapları da bu sisteme dahil olabilecek.
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Halihazırda Türk lirası mevduatların sisteme dahil olması için gerçek kişilerin başvuruda mı bulunması gerekecek, yoksa otomatik olarak geçiş yapılacak mı?<br><br>Bireysel bankacılık işlemi olduğu için tasarruf sahibinin bankaya başvuru yapması gerekecek.
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Katılım bankaları da bu sisteme dahil olacak mı?<br><br>Katılım bankaları da sisteme dahil olacak, şu anda teknik altyapı için çalışmalar sürüyor.
10 soruda 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' desteği
Türkiye'de uygulamaya konulan yeni ekonomi modelinde, para ve maliye politikalarının eşgüdümüyle tüm araçların etkin kullanımı hedeflenirken, açıklanan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürününde detaylar belli oldu.


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