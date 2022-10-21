Ekonomi Küresel enflasyon krizinden Japonya da nasibini aldı Sekiz yılın zirvesine çıktı
DÜNYA EKONOMİSİ

Küresel enflasyon krizinden Japonya da nasibini aldı: Sekiz yılın zirvesine çıktı

Küresel enflasyon krizi dünyanın en güçlü ekonomilerinden Japonya'yı da vurdu. Ülkede enflasyon 8 yılın zirvesine çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Küresel enflasyon krizinden Japonya da nasibini aldı: Sekiz yılın zirvesine çıktı
Foto/arşiv

Enflasyon krizini yönetemeyen ülkeler birikimli sonuçları bu kış görmeye başlayacak. Zor bir kış geçirecek olan ABD ve AB ekonomilerinin yanında Japonya’da da enflasyon sorunu baş göstermeye başladı.

Uzun yıllardır ekonomisinde sert şoklarla karşılaşmayan Japonya ekonomisi 8 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya kaldı.

BOJ’un gevşek para politikası nedeniyle Japonya’da çekirdek enflasyon 8 yılın zirvesine çıktı.

Gıda hariç enerji fiyatları dahil edilerek hesaplanan çekirdek enflasyon Ağustos ayında yüzde 2,8 seviyesindeydi. Eylül ayında ise yüzde 3 olması bekleniyordu.

Çekirdek enflasyon Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 oranında artış kaydetti. Mart 2015’ten bu yana görülen en yüksek fiyat artışı olan kayıtlara geçen veri Japonya’da şok etkisi yarattı.

Japonya’da Ağustos ayında fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 oranında yükseliş kaydetti.

MAL FİYATLARI EYLÜL’DE YÜZDE 5,6 ARTTI

Japonya’da mal fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6, hizmet fiyatları da yüzde 0,2 oranında yükseldi.

Avro Bölgesi'nde rekor enflasyon artışı
EKONOMİ
Avro Bölgesi'nde rekor enflasyon artışı

Enflasyon kabusu hızla yayılıyor: Bir ülkede daha son 36 yılın rekoru kırıldı
FOTOĞRAF 25
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Koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran yüksek enflasyon Avrupa'da tarihi rekorların kapısını da aralıyor.
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Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya'dan sonra İtalya'da da enflasyon rekor tazeledi.
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İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), İtalya'nın haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.
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Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,2 ve yıllık bazda da yüzde 8 artarak, Ocak 1986'da kaydedilen yüzde 8,2'lik düzeyden bu yana kaydedilen en yüksek seviye çıktı.
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ISTAT açıklamasına göre, enflasyonun yüksek çıkmasında artan enerji maliyetleri ile gıda fiyatlarındaki yükseliş büyük rol oynadı.
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İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre, haziranda enflasyon yıllık bazda yüzde 10,2 oldu.
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Böylece ülkede enflasyon 1985 yılından, çekirdek enflasyon da yüzde 5,5 ile Ağustos 1993'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
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Sol koalisyon hükümetinin akaryakıt fiyatlarında başlattığı yardımın (litre başına 20 sentlik indirim) etkisiyle nisanda düşüş gösteren enflasyon, mayısta yüzde 8,7'ye çıktıktan sonra yükselişini bu ay da sürdürdü.
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin Haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.
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Buna göre, Euro Bölgesi'nde Mayıs ayında yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 8,6’a yükseldi.
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Euro Bölgesi'nde enflasyon, Haziran'da aylık bazda ise yüzde 0,8'e ulaştı.
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Haziran'da enflasyonun ana itici gücü, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle keskin şekilde yükselen enerji ve gıda fiyatları oldu.
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Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle fiyatları artan enerji ve gıda, Fransa'da enflasyonu 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.
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Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE), fiyat artışlarına ilişkin haziran ayı öncü verilerini yayımladı.
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Buna göre, mayısta yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 5,8'e çıkarak Haziran 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Beklenti, enflasyonun haziranda yüzde 5,7'ye çıkması yönündeydi.
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Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,7 arttı.

AB uyumlu TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,8 arttı, yıllık bazda da yüzde 5,8'den yüzde 6,5'e yükselerek rekor tazeledi.
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı öncü verilerini açıkladı.
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Buna göre, nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek orana ulaştı.
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Enflasyona ilişkin beklenti, mayısta yüzde 7,6'ya yükselmesi yönündeydi.
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Kanada İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, geçen ay yıllık enflasyonun, 1983'ün aynı dönemindeki yüzde 7,3 seviyesini geçtiği belirtildi.
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Açıklamada, yıllık enflasyonun yükselmesindeki en önemli faktörün benzin fiyatlarındaki artış olduğu belirtilerek, benzin fiyatlarının sadece mayıs ayında yüzde 12 arttığı, yıllık artışının da yüzde 48 olduğu bildirildi.
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Benzinden sonra en fazla gıda fiyatlarında artış yaşandığı, hanehalkının gıda faturalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 arttığı aktarılan açıklamada, gıda kategorisinde yenilebilir katı ve sıvı yağların maliyetinin yüzde 30 ile rekor düzeyde yükseldiği kaydedildi.
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ABD'de mayıs ayı itibarıyla enflasyon yüzde 8,3'ten 0,3 artarak yüzde 8,6 ile son 41 yılın zirvesine yükseldi.
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Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı.

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Piyasa beklentilerini aşan TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. TÜFE, nisanda aylık yüzde 0,3'lük artış göstermişti.

Benzin, gıda ve barınma fiyatlarındaki artışlar enflasyonu körükledi
Enflasyon kabusu hızla yayılıyor: Bir ülkede daha son 36 yılın rekoru kırıldı
Avrupa'da enflasyonun rekor tazelediği son ülke İtalya oldu. Mayıs ayında yıllık yüzde 6,8 olan enflasyon oranı, Ukrayna-Rusya savaşının enerji ve gıda fiyatlarına etkisiyle haziran ayında yıllık yüzde 8'e ulaştı. Euro Bölgesi'nde de enflasyon haziran ayında tarihi zirveye ulaştı. İşte enflasyonun rekor tazelediği ülkeler..


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