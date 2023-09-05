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Ekonomi

Küresel fonlar Çin'i terk ediyor: 12 milyar dolarlık hisse sattılar

Küresel fonlar, Çin hisse senedi pozisyonlarını Ekim'den bu yana en düşük seviyeye düşürdü. Yabancı fonlar Ağustos ayında Hong Kong ile olan ticaret bağlantıları aracılığıyla yaklaşık 12 milyar dolar hisse sattı.

13:43 . 5/09/2023 Salı
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Foto-arşiv

Foto-arşiv

Küresel fonların Çin hisse senetlerinde rekor düzeyde satış yapması, fonların pozisyonlarını Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine itti.


Yabancı fonlar Ağustos ayında Hong Kong ile olan ticaret bağlantıları aracılığıyla yaklaşık 90 milyar yuan (12 milyar dolar) hisse sattı. Bu, Bloomberg'in 2016'ya kadar derlediği verilere göre en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.


Özel bir anketin Çin'in hizmet sektörünün soğuduğunu göstermesiyle küresel fonlar Salı günü yeniden geriledi. Hang Seng Endeksi yüzde 2,2'ye kadar düşerek önceki seanstaki yüzde 3,2'lik kazancının bir kısmını geri verdi.

Gilbert Wong liderliğindeki Morgan Stanley stratejistleri 4 Eylül tarihli bir notta, "Son konumlandırma verilerimiz, Çin'in zayıf ağırlığının bölgesel fonlar arasında bir fikir birliğine vardığını gösteriyor. Çin/HK hisse senetlerindeki aktif uzun pozisyonlu yöneticilerin net sermaye çıkışları, Temmuz ayına kıyasla Ağustos ayında iki katına çıktı." ifadelerini kullandı.


Çin hisse senetlerindeki son dalgalanmalar yatırımcılardaki kırılganlığı gösteriyor. Öte yandan, Pekin'in teşvik hamlesi çöküşün kontrol altına alınmasına yardımcı olurken, yavaşlayan ekonomi ve borç sorunlarına ilişkin temel endişeler uzun vadeli görünüme gölge düşürüyor.




#Çin
#Fon
#Hisse senedi
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