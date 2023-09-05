Küresel fonlar Çin'i terk ediyor: 12 milyar dolarlık hisse sattılar

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Küresel fonların Çin hisse senetlerinde rekor düzeyde satış yapması, fonların pozisyonlarını Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine itti.
Yabancı fonlar Ağustos ayında Hong Kong ile olan ticaret bağlantıları aracılığıyla yaklaşık 90 milyar yuan (12 milyar dolar) hisse sattı. Bu, Bloomberg'in 2016'ya kadar derlediği verilere göre en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.
Gilbert Wong liderliğindeki Morgan Stanley stratejistleri 4 Eylül tarihli bir notta, "Son konumlandırma verilerimiz, Çin'in zayıf ağırlığının bölgesel fonlar arasında bir fikir birliğine vardığını gösteriyor. Çin/HK hisse senetlerindeki aktif uzun pozisyonlu yöneticilerin net sermaye çıkışları, Temmuz ayına kıyasla Ağustos ayında iki katına çıktı." ifadelerini kullandı.
Çin hisse senetlerindeki son dalgalanmalar yatırımcılardaki kırılganlığı gösteriyor. Öte yandan, Pekin'in teşvik hamlesi çöküşün kontrol altına alınmasına yardımcı olurken, yavaşlayan ekonomi ve borç sorunlarına ilişkin temel endişeler uzun vadeli görünüme gölge düşürüyor.