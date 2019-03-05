Kuyumculardan sahte altın isyanı: Biz bile ayırt edemiyoruz

İstanbul'da son günlerde aslından ayırt edilmeyen altınlar kuyumcuları bile şaşırttı. "Düğün takımız, nişan takımız " gibi yalanlarla içi metal olan altın kaplama bilezik, künyenin getirildiğini belirten kuyumcular, kurdukları whatsapp grupları ile birbirlerini sürekli uyardıklarını ifade ettiler.

DHA Kuyumcular, kurdukları whatsapp grupları ile birbirlerini sürekli uyardıklarını ifade ettiler.

Esenyurt'taki bir kuyumcu, "Son zamanlarda ayarı düşük, sahte altın, sahte para oldukça fazla gelmeye başladı. Özellikle son 1 yıldır fazlalaştı. Darphane altınlarının bile sahtesini yapıyorlar. Yakalıyoruz polise teslim ediyoruz ama en geç bir hafta sonra başka kuyumcuda çıkıyorlar. Bizler resmen suratlarını ezberledik. Kendi aramızda bu kişilerin görüntülerini ve fotoğraflarını paylaşıyoruz" dedi.

Bir başka kuyumcu da benzer durumların arttığını ifade ederek yetkililerden yardım talep etti.

DHA Kuyumcu





FOTOĞRAF 11 Manisa Şehzadeler ilçesi kuyumcu esnaflarından Halil Başkentli, yatırım yapmak için 31 Mart yerel seçim sürecini bekleyen vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Başkentli 31 Mart yerel seçimlerinin ardından nisan ve mayıs sezonunun açılmasıyla fiyatların yükselişe geçeceğini belirtti. Şu anda altın ve döviz fiyatları biraz daha normal seyrinde devam ediyor. Bu hafta içerisinde 24 ayar külçe altın 225 ile 228 lira arasında hareket etti. Geçtiğimiz aylarda daha düşük ve daha yüksek seviyelerde görmüştük. Başkentli 31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul’daki toptancılarımızdan edindiğimiz bilgiler ve ekonomistlerin görüşlerine göre nisan ve mayıs aylarında sezonun açılmasıyla birlikte altın fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz. Şu an düğün sezonu olmadığı için fazla bir hareket yok diye konuştu. ALTINA YATIRIM YAPMANIN TAM VAKTİ: Seçimden sonra Merkez Bankasının piyasaların canlanması adına faizleri düşüreceğini beklediklerini söyleyen Başkentli, bunun da altın fiyatlarını biraz daha tetikleyeceğini dile getirdi. Kuyumcu Başkentli Şu anda faizler yüksek. Seçimden sonra Merkez Bankasının piyasalarının canlanması için faizleri düşürme eğilimi olması gerekiyor. Yapılacak olan faiz düşüşü de dövizde bir miktar yükselmeye sebep olabilir diye düşünüyoruz. Bu da altın fiyatlarını biraz daha tetikler. Yatırımcı olarak altına yatırım yapmanın tam vakti. Özellikle seçim sürecine kadar ihtiyacı olanların altın almasını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlardan işçiliği olmayan 22 ayar bilezik, çeyrek altın, ata lira ve reşat tipi altınlara yatırım yapmalarını öneriyoruz dedi. ALTINA YATIRIM YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Altın huzursuz ortamı seven bir yatırım aracı, belirsizlik ve tedirginlikler arttığında altına olan talep artıyor. Dünyada yaşanan ekonomik, siyasi ve sosyal dalgalanmalar ve gelişmeler de aynı şekilde altına talep oluşturuyor. Altın yatırımı denilince akla çoğunlukla bilezik, cumhuriyet altını ya da çeyrek altın gelir ancak işçilik maliyetinden kaybetmek istemiyorsanız gram altını tercih edebilirsiniz. Altını fiziksel saklamak cazip gelse de çalınma, yangın, deprem vs risklerden dolayı sürekli tedirginlik hissettirebilir. Bunun önüne geçmenin yolu; bankada altın hesabı ya da altının fiziksel olması sizin için önemli ise kiralık kasa alternatifini tercih edebilirsiniz. Kuyumculardan tavsiye: Altına yatırım yapmanın tam vakti Yatırım yapmak için özellikle seçim sürecini bekleyen vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Manisalı kuyumcu esnafı Halil Başkentli, "Şu anda yatırımcı olarak altına yatırım yapmanın tam vakti. Özellikle seçim sürecine kadar ihtiyacı olanların altın almasını tavsiye ediyoruz" dedi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 22 Halil İbrahim sofrası ve bereketi ile özdeşleşen ve gastronomi turizminde adından söz ettiren Şanlıurfa'daki kebap çeşitleri, yöre halkının yanı sıra damak tadını önemseyen yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor. Bölgede bahar yağmurlarının ardından yetişen keme mantarından yapılan kebap da sadece mart ve nisan aylarında tüketilebildiği için yüksek fiyatına rağmen ilgi görüyor. Yer altında yetişen ve görüntüsü patatese benzeyen keme, dağlık bölgelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Köylüler tarafından toplanan ürünü, kebap ustaları etle karıştırıp şişe dizerek özenle pişiriyor. Keme kebabı, közlenmiş biber ve kuru soğanla servis ediliyor. YAĞIŞLAR VERİMİ ARTIRDI, FİYATI DÜŞÜRDÜ: Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle piyasaya erken çıkan ve bu sayede fiyatı da geçen yıla oranla düşük olan kemenin kilogramı 100 liradan alıcı buluyor. Söz konusu kebabı, uzun süre sonra menülerde görmeye başlayan vatandaşlar da fiyatına bakmaksızın tadabilmek için ilgili mekanlara akın ediyor. Kentin en meşhur kebap ustalarından Şükrü Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baharla birlikte keme kebabının akla geldiğini ve bu anlamda müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. Keme kebabını herkesin yapamayacağına dikkati çeken Bayram, şunları kaydetti: İlkbaharla müşterilerimiz bizi arayıp keme kebabının çıkıp çıkmadığını sorar. Artık keme kebabımız çıktı, öğlen yemeğinde buraya gelenlerin büyük çoğunluğu bunu sipariş ediyor. Talebi karşılamakta zorlansak da ilgiden son derece memnunuz. Tamamen doğa bir ürün. Tarla olmayan dağın eteklerinde, tepelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkar. Martta başlar, nisan ayının ortalarında sona erer. Köylüler toplayıp bu dönemde bize getiriyorlar. Biz de bunu temizledikten sonra etle birlikte karıştırıp harika bir lezzete dönüştürüyoruz. Bu kebabın yaklaşık 1,5 aylık süresi var, ondan sonra olmaz. Geçen yıl keme çok yoktu, o yüzden fiyatı daha yüksekti ama bu yıl inşallah bereketli olacak. hem çok lezzetli hem de sağlıklı: Ustalardan Mehmet Duran da kemenin ete yakın protein oranına sahip olduğunu ve kendi bölgelerinin yanı sıra İç Anadolu Bölgesi'nde yetiştiğini ifade etti. Keme kebabının sadece bu dönemde bulunduğunu vurgulayan Duran, Köylüler aracılığıyla toplayıp kebap haline getiriyoruz. Müşterilerimiz de yoğun ilgi gösteriyor. Kemenin fiyatı yüksek olduğu için bundan yapılan kebap da daha pahalı oluyor. Buna rağmen çokça tercih ediliyor. Yaklaşık 1,5 aylık dönemde insanlar adeta buraya akın ediyor. Lezzetini bilen zaten ondan vazgeçemiyor. Her gün gelip yiyen müşterilerimiz var. Çünkü hem çok lezzetli hem de sağlıklı bir besin diye konuştu. Müşterilerden Bakır Atçı da söz konusu kebabın farklı bir lezzete sahip olduğunu ve süresinin az olmasından dolayı fırsat buldukça buraya gelip yediklerini anlattı. Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu ise keme mantarının protein, mineral ve D vitamini bakımından zengin bir besin olduğunu belirterek, bu anlamda insanlara kemeyle yapılan ürünleri tüketmelerini tavsiye etti. Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' 'Keme'nin kilosu 100 TL! Kebabı ise daha pahalı Şanlıurfa'da, ilkbahar yağışlarıyla ortaya çıkan keme mantarının etle buluştuğu "keme kebabı", sadece mart ve nisan aylarında tüketilebiliyor. Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle piyasaya erken çıkan ve bu sayede fiyatı da geçen yıla oranla düşük olan kemenin kilogramı 100 liradan alıcı buluyor. Söz konusu kebabı, uzun süre sonra menülerde görmeye başlayan vatandaşlar da fiyatına bakmaksızın tadabilmek için ilgili mekanlara akın ediyor.

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