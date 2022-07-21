Kuzey Akım 1 boru hattından Avrupa'ya gaz akışı başladı

Bakan Dönmez'den 'Akkuyu Nükleer Güç Santrali' paylaşımı: Dördüncü reaktörün temeli yarın atılacak

Türkiye'nin devam eden en büyük yatırımlarından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) dördüncü reaktörünün temeli yarın atılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, 'Türkiye'nin enerjisi Akkuyu'dan yükselmeye devam edecek. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde dördüncü reaktörün temelini yarın atacağız.' ifadelerini kullandı.