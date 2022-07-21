Ekonomi Kuzey Akım 1 boru hattından Avrupaya gaz akışı başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuzey Akım 1 boru hattından Avrupa'ya gaz akışı başladı

Rus gazını Almanya'ya taşıyan en büyük boru hattı Kuzey Akım 1'in 11 Temmuz'da başlayan bakım çalışmaları tamamlandı ve hattan doğal gaz akışı başladı.

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Haber Merkezi AA
Kuzey Akım 1 boru hattından Avrupaya gaz akışı başladı
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Kuzey Akım 1 boru hattı, Baltık Denizi altında Rusya'dan Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp gaz taşıyor.

Piyasalar ve şirketler, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle boru hattının kapalı kaldığı sürenin uzatılabileceğinden endişe ediyordu ancak söz konusu boru hattının bakımı planlanan sürede tamamlandı.

Bugün akışın başladığı ilk saatte sisteme 48 milyon metreküp doğal gaz verildi.

Günde 160 milyon metretküplük kapasiteye sahip boru hattı bakımdan önce 60-65 milyon metreküp gaz iletiyordu. Bugün gün içinde akışın 65 milyon metreküpe ulaşması öngörülüyor.

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