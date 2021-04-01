Ekonomi Gazprom Kuzey Akım 2 açıklaması Yüzde 95i tamamlandı
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Kuzey Akım 2'nin yüzde 95'i tamamlandı

Gazprom Kuzey Akım 2 açıklaması: Yüzde 95'i tamamlandı

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Kuzey Akım 2nin yüzde 95i tamamlandı
Foto/arşiv

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG’den yapılan açıklamada, proje kapsamında iki hattın inşasının Almanya ve Danimarka kara sularında devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, boru hattının inşasında geriye 121 kilometre kaldığı kaydedilerek, "Projenin yüzde 95'ine tekabül eden 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işi tamamlandı." ifadesi kullanıldı.

Toplam maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

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