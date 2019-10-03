Kuzey Marmara Otoyolu’nun yapım aşamaları görüntülendi, belgesel tadında görüntüler çıktı

Tüm kısımları tamamlandığında İstanbul’un şehir içi trafiğini rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatın yapım aşamaları günbegün kaydedildi.

Ekim 2017 yılında çekimlerine başlanan filmde bu güne kadar her ay aralıksız 6 gün boyunca çekim yapıldı. Bu çekimlerde drone ile günde 20 kez farklı yerlerden görüntü kayıt edildi.

İHA Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatının yapım aşamaları 2 yıl boyunca drone ile kaydedildi.

Her ay boyunca ortalama 6 saat ham video kayıt altına alındı. Toplam olarak 144 saat ham video görüntüsü çekildi.

İHA 144 saat boyunca yapılan kayıt sonucunda ortaya belgesel tadında görüntüler çıktı.

Projenin yapım aşamalarında 3 bin fotoğraf çekilip bunların 300 tanesi düzenlenerek ayrıldı. Kuzey Marmara otoyolunun öyküsü, belgesel tadındaki görüntülerle anlatıldı.

İHA Ekim 2017 yılında çekimlerine başlanan filmde bu güne kadar her ay aralıksız 6 gün boyunca çekim yapıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu projesi tüm kısımları tamamlandığında Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ile birleşerek Marmara Bölgesini, Ege ve İç Anadolu Bölgesi’ne otoyol ağıyla bağlayacak, bu sayede İstanbul’dan Bursa’ya ulaşım 1,5 saate, İstanbul’dan İzmir’e ulaşımı 4 saate ve İstanbul’dan Eskişehir’e ulaşım 2,5 saate inecek.

İHA Projenin yapım aşamalarında 3 bin fotoğraf çekilip bunların 300 tanesi düzenlenerek ayrıldı.

Tekirdağ ve Sakarya arasında, Yavuz Sultan Selim köprüsü ve bağlantı yolları ile birleşen otoyol tüm kısımları ile tamamlandığında bağlantı yolları dahil Avrupa’da 172 Km Anadolu’da 258 km 430 km yola sahip olacak.

FOTOĞRAF 13 İlk kez Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 'Dereyolu' olarak gündeme getirilen Karadeniz- Akdeniz yolunun projesi, 2'inci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirildi. Projenin ilk temeli ise 1929 yılında dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt tarafından atıldı. Güzergah tartışmaları yüzünden 1933 yılında çalışmaları durduruldu. Proje, 1970'li yıllarda tekrar gündeme getirildi. Fakat bir Sovyet işgalinde tankların Karadeniz'den İç Anadolu'ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle, bir kez daha çalışmalar durduruldu. Son olarak proje, 2004 yılında Ordu'nun Mesudiye İlçesi Topçam'da yapımına başlanılan Topçam Barajı ve Ulaşım Yolları adıyla tekrar gündeme getirildi. 'Dereyolu' olarak da bilinen Topçam Barajı ulaşım yollarının yapılmasıyla genişletilen proje, değiştirilerek Karadeniz-Akdeniz Yol Projesi olarak devam etti. 143 yıllık rüya olan Karadeniz Akdeniz Yolu’nun ihalesi 2008 yılında yapıldı. Orta ve Doğu Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak, toplam bedeli 926 milyon TL olan 818 kilometrelik Karadeniz- Akdeniz Otoyol Projesi; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay ili sınırları içerisinden geçiyor. 50 ili dolaylı şekilde ilgilendiren projeyle Karadeniz’in kapıları İç Anadolu ve Akdeniz’e açılacak. Proje, Ordu’dan Akdeniz illerine kadar ulaşımı kolaylaştırırken, Rusya ve Gürcistan gibi Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere de kent üzerinden ihracatta önemli rol üstlenecek. Yaklaşık 700 milyon TL harcama yapılan projenin en önemli etaplarından biri de Ordu sınırları içerisinde bulunuyor. Ordu’da Melet Irmağı boyunca 88 kilometrelik yolun büyük bölümü tamamlanıp asfaltlanırken, Mesudiye-Topçam arasında çalışmalar da aralıksız sürüyor. 88 kilometrelik güzergahta 15.1 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 viyadük yer alıyor. Mesudiye-Topçam arasında yapımı süren son tünelin de yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor. Projeyle 121 kilometrelik Ordu-Mesudiye yolu, 88 kilometreye düşecek. 2,5 saatlik Ordu-Mesudiye yolu 1 saate inecek. Yolun tamamının ise 2019’da tamamlanması hedefleniyor. Tünel ve viyadüklerle önemli ölçüde kısalacak Ordu-Sivas arası ulaşım da 2 saate düşecek. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Karadeniz- Akdeniz Yolu’nun Ordu- Giresun Havalimanı ve Ordu Üniversitesi kadar büyük önem taşıdığını söyledi. Yol bittiğinde Karadeniz’e ulaşımın daha kolaylaşacağını, bunun da turizme ve ihracata büyük önemli katkısı olacağını vurguladı. Şahin, “Yol bittiğinde bir Sivaslı 2 saatte Ordu’ya inecek. Kayserili 4 saat sonra, Kahramanmaraşlı 5-6 saat sonra, İskenderun, Hataylı 6-7 saat sonra Ordu’ya inecekler. Ukrayna, Romanya, Rusya’ya ticareti olan illerimiz var. Ürününü satacak Akdeniz’i, Ege’yi, Marmara’yı geçecek. Karadeniz’i bir uçtan bir uça geçerek Rusya’ya ulaşacak. Bu yol bittiği zaman 6-7 saatte İskenderun’dan Karadeniz’e, Ordu’ya inmiş olacak. Karadeniz-Akdeniz yolu 50 ilimizde sanayicimizin daha kolay Rusya’ya, Ukrayna’ya, Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere daha kolay ulaşma imkanı olacak” dedi. Yolun tamamlanmasıyla Ordu’nun da Karadeniz’de lojistik merkezi olabileceğini belirten Şahin, Gaziantepli ya da Kahramanmaraşlı ürettiği ürünü 16-24 saatte ulaştırdığı Karadeniz’e, bu yol sayesinde 6 saatte ulaştıracak. Bizim için büyük avantaj. Ticarette en pahalı şey ulaşım. ifadelerini ekledi. Doğu ve Güneydoğu’daki, İç Anadolu’daki en kısa ve en verimli yol, Karadeniz- Akdeniz yoludur. Bu yol açıldığında Ordu büyük bir lojistik merkezi olacak. Bunun devamında çok iyi bir limana ihtiyacımız var. Devamında Samsun Çarşamba’ya kadar gelen Samsun-Sarp demiryolunun Ordu-Giresun’dan geçmesi gerekir şeklinde konuştu. . . 50 il bu yolu bekliyor: Karadeniz- Akdeniz otoyolunda sona gelindi Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2'nci Abdülhamid zamanında projesi çizilen 143 yıllık rüya, Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi'nde sona yaklaşıldı. 2019 yılında tamamlanacak ve 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren 818 kilometrelik otoyol projesi ile Karadeniz ile Akdeniz bağlantısı 6 saate inecek. BiP'te paylaş

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