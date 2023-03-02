Lavrov duyurdu: Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dört ülkeden 'ulusal para' hamlesi

Krize siyasi bir çözüm bulma yönündeki samimi çabaların ortaya konduğu ciddi önerileri asla reddetmediğimizi kamuoyu önünde defalarca ifade ettik. Bir kez daha hatırlatayım. Bize müzakere çağrıları yapılırken, Batılı meslektaşlarımızdan ve hatta diğer bazı devletlerden en az birinin Ukrayna’ya müzakere çağrısı yaptığını hiç hatırlamıyorum