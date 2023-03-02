Lavrov duyurdu: Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dört ülkeden 'ulusal para' hamlesi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türk, Çinli ve Brezilyalı mevkidaşlarımla ulusal para birimleri üzerinden hesaplara geçilmesini görüştük" dedi. (Arşiv)
Dışişleri Bakanlarından ikili görüşme
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından kamera karşısına geçti. Lavrov, zirve marjında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Qin Gang ve Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini, ulusal para birimleri üzerinden hesaplara geçilmesi konusunu ele aldıklarını ifade etti.
Dört ülke ulusal para birimine geçişi konuştu
Lavrov, "Batı’nın keyfi yaptırımlarından ve diğer gayriresmi eylemlerinden korunmak amacıyla yeni tedarik zincirlerine geçiş, ABD’lilerin dolar üzerinden ağır suiistimalleriyle bağlantılı olarak ulusal para birimleri üzerinden anlaşmalara geçiş konuları Türk, Çinli ve Brezilyalı mevkidaşlarıma yaptığım görüşmelerde ele alındı" ifadelerini kullandı.Lavrov ayrıca, euro ve Japon yeni üzerinden yapılan ticaretlerde de kendilerine yönelik suistimaller olduğunu söyledi.