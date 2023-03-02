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Ekonomi

Lavrov duyurdu: Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dört ülkeden 'ulusal para' hamlesi

ABD’lilerin dolar üzerinden ağır suiistimalleri olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Türk, Çinli ve Brezilyalı mevkidaşlarıyla ulusal para birimleri üzerinden ticaret yapma konularını ele aldıklarını belirtti.

18:55 . 2/03/2023 Perşembe
IHA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türk, Çinli ve Brezilyalı mevkidaşlarımla ulusal para birimleri üzerinden hesaplara geçilmesini görüştük" dedi. (Arşiv)

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türk, Çinli ve Brezilyalı mevkidaşlarımla ulusal para birimleri üzerinden hesaplara geçilmesini görüştük" dedi. (Arşiv)

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ikili görüşmeler gerçekleştirdiği Türk, Çinli ve Brezilyalı mevkidaşlarıyla ulusal para birimleri üzerinden ticaret yapma konularını ele aldıklarını belirtti. Lavrov ayrıca Ukrayna savaşına değinerek, "
Krize siyasi bir çözüm bulma yönündeki samimi çabaların ortaya konduğu ciddi önerileri asla reddetmediğimizi kamuoyu önünde defalarca ifade ettik
" dedi.

Dışişleri Bakanlarından ikili görüşme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından kamera karşısına geçti. Lavrov, zirve marjında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Qin Gang ve Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini, ulusal para birimleri üzerinden hesaplara geçilmesi konusunu ele aldıklarını ifade etti.


Dört ülke ulusal para birimine geçişi konuştu


Lavrov, "Batı’nın keyfi yaptırımlarından ve diğer gayriresmi eylemlerinden korunmak amacıyla yeni tedarik zincirlerine geçiş, ABD’lilerin dolar üzerinden ağır suiistimalleriyle bağlantılı olarak ulusal para birimleri üzerinden anlaşmalara geçiş konuları Türk, Çinli ve Brezilyalı mevkidaşlarıma yaptığım görüşmelerde ele alındı" ifadelerini kullandı.Lavrov ayrıca, euro ve Japon yeni üzerinden yapılan ticaretlerde de kendilerine yönelik suistimaller olduğunu söyledi.

"Rusya, Ukrayna krizinin çözümünde ciddi müzakere tekliflerini reddetmiyor"

Ukrayna’daki savaşa da değinen Lavrov, "
Krize siyasi bir çözüm bulma yönündeki samimi çabaların ortaya konduğu ciddi önerileri asla reddetmediğimizi kamuoyu önünde defalarca ifade ettik. Bir kez daha hatırlatayım. Bize müzakere çağrıları yapılırken, Batılı meslektaşlarımızdan ve hatta diğer bazı devletlerden en az birinin Ukrayna’ya müzakere çağrısı yaptığını hiç hatırlamıyorum
" ifadelerine yer verdi.


#ulusal para birimi
#Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
#G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı
2 saat önce
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Lavrov duyurdu: Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dört ülkeden 'ulusal para' hamlesi
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