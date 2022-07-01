Ekonomi Libyada petrol krizi Üç noktada daha üretim durdu
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Libya'da petrol krizi: Üç noktada daha üretim durdu

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Sidra Petrol Limanı, Ras Lanuf ve Fil petrol sahasında oluşan "mücbir sebep" nedeniyle üretimin durduğunu açıkladı. Libya'da normal şartlarda günde 1,2 milyon varil ham petrol üretilebiliyorken, bu miktar kapalı kalan sahalar nedeniyle ciddi şekilde düştü.

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Haber Merkezi AA
Libyada petrol krizi: Üç noktada daha üretim durdu
Libya'da Sidra Petrol Limanı, Ras Lanuf ve Fil petrol sahasında üretim durdu

Ulusal Petrol Kurumu, 27 Haziran'da Sirte Körfezi'ndeki petrol limanlarında üretim ve nakliye devam etmediği takdirde Sirte Körfezi bölgesinde 72 saat (3 gün) içinde mücbir sebep ilan etmeyi düşündüklerini duyurmuştu.

Söz konusu sürenin bitmesinin ve sorunun çözülmemesinin ardından kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, "72 saatlik sürenin bitmesi ve yaklaşık 3,5 milyar dolar kaybın ardından, Ulusal Petrol Şirketi bir mücbir sebep durumu ilan etmeye karar verdi." ifadelerine yer verildi.

Sidra Petrol Limanı, Ras Lanuf ve Fil petrol sahasında mücbir sebep ilan etmekle yükümlü oldukları belirtilen açıklamada, doğudaki Zuveytina ve Brega limanlarında ilan edilen "mücbir sebep" halinin devam ettiği vurgulandı.

Libya'da normal şartlarda günde 1,2 milyon varil ham petrol üretilebiliyorken, bu miktar kapalı kalan sahalar nedeniyle ciddi şekilde düştü.

Libya'da petrol sahalarına müdahale

Nisan başından itibaren kabile mensubu protestocu gruplar, çeşitli bölgelerdeki petrol sahalarında üretimi durdurarak, bazı limanların çalışmasını engellemişti.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara petrol sahaları ile doğudaki Zuveytina ve Brega limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

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