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Ekonomi Likidite nedir? Açık piyasa işlemleri ne demektir?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Likidite nedir? Açık piyasa işlemleri ne demektir?

Likidite nedir? Açık piyasa işlemleri ne demektir?

Merkez Bankası, Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini yarıya düşürdü. Merkez Bankası'nın bu hamlesinin ardından likidite ve açık piyasa işlemleri ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki likidite nedir? Açık piyasa işlemleri ne demektir? Konu ile ilgili detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası, Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini yarıya düşürdü.
Merkez Bankası, Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini yarıya düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini yarıya düşürdü. Bu son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar da likidite nedir? Açık piyasa işlemleri ne demektir? sorularının yanıtını aramaya başladı.

Merkez Bankası, Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini yarıya düşürdü
EKONOMİ
Merkez Bankası, Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini yarıya düşürdü

LİKİDİTE NEDİR?

Merkez bankaları, rezervlerini kendi ülkelerine özgü koşullar gereğince farklı anlayışlar çerçevesinde yönetmektedir. Bununla birlikte, merkez bankalarının birçoğu tarafından benimsenen genel rezerv yönetim ilkeleri bulunmaktadır. Bu ilkeler öncelik sırasıyla ana paranın korunması, likidite ve getiri olarak sıralanabilir.

Likidite İlkesi: Merkez bankaları, rezervlerin tutulma amaçlarına hizmet edebilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda piyasada fiyat oynaklığına yol açmadan ve en az değer kaybı ile hızla satılabilmesi için rezerv yönetim sürecinde nakde çevrilebilir yatırım araçlarını tercih etmektedir.

Likit ürünler, nakde kolayca çevirebileceğiniz ve bu işlemi uygularken talep eksikliğiyle karşılaşmayacağınız, kolay alıcı bulan ürünlerdir. Para en likit varlıktır. Günlük hayatta en çok kullanılan değişim aracının para olması, hizmet ve mal alım satımı yapmak için dönüştürülmesine gerek olmaması parayı likiditesi yüksek kılar. Konut, otomobil, tahvil gibi varlıkların nakde dönüştürülmesi zordur. Bu tür varlıkların kağıt üzerinde sahip olduğu ve satıldığı fiyatlar arasındaki fark fazladır. Varlıkları likidite bakımından sıralamak gerekirse; çekler, devlet tahvilleri, şirket tahvilleri, hisse senetleri, dayanıklı tüketim malları ve taşınmazlar olarak sıralayabiliriz.

Merkez Bankası: Piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir
EKONOMİ
Merkez Bankası: Piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir

AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ NEDİR?

Açık Piyasa İşlemleri Merkez Bankası'nın dolaşımdaki para miktarını kontrol edebilmek amacıyla hazine bonosu, tahvil ve hisse senedi alım satımına gitmesidir.

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