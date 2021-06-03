Limanın ihracat potansiyeli 750 milyon dolar: Filyos yeni üs olacak
Türkiye’nin ticarette dünyaya açılan yeni kapısı Filyos Limanı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle açılıyor. Erdoğan, Zonguldak ziyaretinde petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili yeni bir müjde de açıklayacak.
Ülke ekonomisine önemli katkı sağlaması beklenen ve stratejik önemimizi daha da artıracak Filyos Limanı’nda sona gelindi. Türkiye’nin üçüncü büyük liman özelliğiyle lojistik üs olan Filyos Limanı, Kanuni ve Fatih sondaj gemilerinin yanısıra sismik arama ve tarama gemilerine de ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarınki Zonguldak ziyaretinde petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili yeni bir müjde açıklayacak.
Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde yük gemilerinin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için geliştirilen 150 yıllık proje gerçeğe dönüştü. 2014 yılında yatırım programına alınan bölgede 2016 yılında çalışmalara başlanıldı. Sanayicilerin fabrikalar kurarak 10 bin kişilik istihdam hedeflenen Filyos’ta, limanın da tamamlanmasının ardından yıllık 750 milyon dolar ihracat hedefleniyor.
Tosyalı Holding’in bölgenin alt ve üstyapı ile idaresinden sorumlu yönetici olarak atandığı Filyos Endüstri Bölgesi’nde hummalı çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.
3 bin metre rıhtım boyu, 2 bin 450 metre mendirek ve 25 milyon ton kapasitesi bulunan Filyos Limanı, Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için de büyük önem taşıyor. Doğalgaz arama ve tarama çalışmalarının adeta merkezi haline gelen Filyos Limanı, doğu-batı ve kuzey-güney aksında da Türkiye’nin dünyaya açılan üçüncü büyük limanı olma özelliği taşıyor.