Ekonomi Lisede üretilen maskeler kamuya dağıtılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Lisede üretilen maskeler kamuya dağıtılacak

Lisede üretilen maskeler kamuya dağıtılacak

Mllli Eğitim Bakanlığı tarafından pilot il olarak belirlenen Adana’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında mesleki lise öğretmenleri ve personelleri günlük üç bin adet maske üretmeye başladı. Maskelerin ilk etapta Adana’daki kamu kurum ve kuruluşlarındaki personellere dağıtılacağı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Maskelerin ilk etapta Adana’daki kamu kurum ve kuruluşlarındaki personellere dağıtılacağı öğrenildi.
Maskelerin ilk etapta Adana’daki kamu kurum ve kuruluşlarındaki personellere dağıtılacağı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen ‘korona virüs ile mücadele önlemleri’ kapsamında, belirlenen pilot iller içerisinde bulunan Adana’da ki Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile Sabancı MTAL de maske üretimi çalışmaları başlatıldı.

2 okuldan toplam 30 öğretmen ve personel, dünyayı etkisi altına alan virüse karşı tedbirler kapsamında maske ihtiyacını karşılamak amacıyla okulda oluşturulan Sabancı MTAL de oluşturulan atölyede üretim yapıyor.

  • İlk etapta günlük üç bin adet maske üretecek 2 okul, ilerleyen dönemde talebin artması halinde kapasiteyi de daha da genişletebilecek imkana sahip.

“Süreç devam ettikçe üretimi sürdüreceğiz”

Sabancı MTAL Müdürü Kezban Oymakcıer, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini söyleyerek, “Bakanlığımızın talimatıyla birlikte okullarımızda maske üretimine başladık. Adana’da 3 okul maske üreteceğiz. Şu anda Seyhan İsmet İnönü MTAL ve Sabancı MTAL olarak üretiyoruz. Ortalama günlük 3 bin kapasiteyle çalışma planlamamız var. Süreç devam ettikçe biz de üretime devam edeceğiz. Çalışan personel ve öğretmenler olmak üzere 30 kişiyle devam ediyoruz şu anda. İleri de ihtiyaçlar doğrultusunda 12.sınıf öğrencilerini de sürece dahil edeceğiz" diye konuştu.

Maskelerin ilk etapta Adana’daki kamu kurum ve kuruluşlarındaki personellere dağıtılacağı öğrenildi.

"Günlük ortalama bin üretim düşünüyoruz"

Seyhan İsmet İnönü MTAL Müdürü Serkan Şafak da ürettikleri maskelerin piyasaya göre daha kaliteli olduğunu vurgulayarak, “Maske üretimine bugün itibariyle başladık. Maskeler ilk etapta Adana içerisinde ki kamu kurumlarının ihtiyacı karşılanacak. Günlük ortalama üç bin adet üretim düşünüyoruz. Bizim hedefimiz piyasayı dengelemek. Dışarı da maskelere göre bizimkiler dikişli olduğu için daha kaliteli” ifadelerini kullandı.

Öte yandan yetkililer N95 tipi maskeninde üretimi için altyapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Eczaneden sonra kuyumcuda da koronavirüse karşı naylonlu önlem
FOTOĞRAF 20
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Keşan'ın Büyük Cami Mahallesi Kunduracılar Caddesi'ndeki bur kuyumcu dükkanında çalışanlar, koronavirüse karşı hem kendilerini, hem de müşterileri korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla yapılan paravanla ayırdı.
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Çalışanlar, altın ve para alışverişini de naylonda açtıkları pencereden yaptı.
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İş yerine gelenlerin birçoğu da bu uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi. Çalışanlar ayrıca müşterilere işlerinin bitmesinin ardından kolonya ya da el dezenfektanı da tutuyor.
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Kuyumcuda çalışan Özgür Taşkıran, müşterilerle çalışanlar arasındaki alanı ayıran tezgah üzerine naylon paravanla koronavirüs salgınına karşı tedbir aldıklarını belirterek, Koronavirüs salgınının yayılmaya başlamasının ardından bu önlemi aldık. Hem bizim hem de müşterilerin sağlığı için güvenli mesafe oluşturmak istedik. Biz de böyle bir önlem aldık. Müşterilerimiz de gayet iyi karşılıyor. Kendileri de memnun oldu. Para veya altın alışverişi bittikten sonra müşterilerimize kolonya ya da el dezenfektanı da tutuyoruz dedi.
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Kuyumcuda alışveriş yapan Nurettin Arslan, Çok güzel bir önlem. Gerekliydi. Ben pazarcıyım. Pazarda bizde eldivenlerimizi takıyoruz dedi.
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Lütfü Balaban da hem çalışan, hem de müşteri sağlığı açısından iyi bir önlem alındığını ifade ederek, Başarılı bir düşünce olmuş. Takdir ediyoruz. Dünya genelinde virüs bir sorun olduğu için böyle önlemler alınıyor. Bu önlem de yerinde olmuş dedi.
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Öte yandan şehirdeki kuyumcuların 23 Mart Pazartesi gününden itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında 11.00-15.00 saatleri arasında hizmet verecekleri bildirildi.
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Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında koronavirüse karşı önlem olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan şeffaf naylonla ayrıldı. Alışveriş için gelen müşteriler, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.​
Title
Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında koronavirüse karşı önlem olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan şeffaf naylonla ayrıldı. Alışveriş için gelen müşteriler, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.​
Title
Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.
Title
Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.
Title
Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.
Title
Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.
Title
Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.
Title
Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.
Title
Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.
Title
Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.
Title
Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.
Title
Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.
Title
Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.
Eczaneden sonra kuyumcuda da koronavirüse karşı naylonlu önlem
Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında koronavirüse karşı önlem olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan şeffaf naylonla ayrıldı. Alışveriş için gelen müşteriler, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.


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