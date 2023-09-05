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Ekonomi

LNG piyasasını sarsan grev krizi: İki haftalık kesinti tehdidinde bulundular

Chevron Corp’un Avustralya'daki sıvılaştırılmış doğalgaz tesislerinde çalışan işçileri, şirketle yaşanan maaş anlaşmazlığının tırmanması nedeniyle, Eylül ortasından itibaren iki büyük ihracat tesisinde iki hafta boyunca 24 saatlik kesinti tehdidinde bulundu.

11:10 . 5/09/2023 Salı
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Chevron Corp’un Avustralya'daki sıvılaştırılmış doğalgaz tesislerinde çalışan işçileri, küresel yakıt arzını tehdit eden anlaşmazlığın tırmanması nedeniyle, Eylül ortasından itibaren iki büyük ihracat tesisinde iki hafta boyunca 24 saatlik kesinti tehdidinde bulundu.


Offshore Alliance grubunun Salı günü Facebook'ta yaptığı açıklamaya göre işçiler, 7 Eylül'deki kısmi grevlerin ardından 14 Eylül'den itibaren tam iş bırakmayı planladıklarını Chevron'a bildirdiler.


Chevron Midstream Başkan Yardımcısı Colin Parfitt, Salı günü Singapur'daki Gastech konferansının oturum aralarında yaptığı açıklamada, Chevron'un şu ana kadar endüstriyel eylemden kaynaklanan aksama tehdidi nedeniyle herhangi bir LNG sevkiyatını iptal etmediğini veya ertelemediğini söyledi.


Şirket, çalışanlarla aktif görüşmelerde bulunduklarını ve şirket, çalışanlar ve gaz piyasası için “kazan-kazan-kazan” olacak bir çözüm bulmayı hedeflediklerini belirtti.


Batı Avustralya’daki LNG işçilerinin grev tehdidi, Rusya’nın geçtiğimiz yıl Ukrayna’yı işgal etmesiyle arzın kısılması ve fiyatların daha önce görülmemiş seviyelere yükselmesinin ardından hala sıkı olan küresel doğalgaz piyasalarının çalkalanmasına neden oldu.


İki tesis küresel LNG arzının yüzde 7'sini oluşturuyor


Chevron tarafından işletilen iki tesis olan Gorgon ve Wheatstone geçtiğimiz yıl küresel LNG arzının yüzde 7’sini oluşturdu.


Şirket sözcüsü, iki tesiste çalışan işçilerin şirketin maaş paket teklifini reddetmesinina ardından sözde Chevron ve işçiler arasında uzlaşma toplantılarına başlandığını duyurmuştu. Chevron geçtiğimiz hafta anlaşmazlığın çözümü için Adil Çalışma Komisyonu’na başvurduğunu duyurmuştu.


BloombergNEF tarafından Pazartesi günü yayımlanan LNG Kış Görünümü raporunda Gorgon ve Wheatstone tesislerinin iki hafta boyunca kapatılmasının üretimi 1,1 milyon ton düşürebileceğini belirtti.




#LNG piyasası
#Grev krizi
#Chevron Corp
#Doğal gaz
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