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Ekonomi

Lokanta ve kafelerdeki yiyecek ve içecekler için KDV düzenlemesi: 1 Mayıs'tan itibaren uygulanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı lokanta, kafe gibi yiyecek ve içecek satışı yapılan işletmelerde uygulanan KDV oranlarında düzenlemeye gitti. Yapılan değişiklikle yiyecek- içecek satışı yapan işletmelerde geçerli olan yüzde 8 KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı ise yüzde 20'ye yükseltildi. Tebliğin, 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kenan Biter
07:49 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği'nde yer alan ibarelerde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre; yiyecek- içecek satışı yapan işletmelerde geçerli olan yüzde 8 KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı ise yüzde 20'ye yükseltildi.


Yapılacak değişikliğe göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 26 Nisan 2014 Tarihli Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde yer alan, 'yüzde 8' ibareleri 'yüzde 10', 'yüzde 18' ibareleri ise 'yüzde 20' olarak düzenlenecek.

Düzenlemeyle birlikte; kafe, lokanta, pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları ve dışarıdan temin edilen ürünler için KDV oranı yüzde 10 olarak hesaplanacak. Aynı zamanda, internet üzerinden, telefonla ya da gel- al gibi yöntemlerle yapılan satışlarda da aynı KDV oranı uygulanacak.


Ayrıca; yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin, iş yeri ruhsatı olmadan müşterilerine masa, oturma yeri, tezgah gibi alanlarda hizmet sunmaları durumunda, bu alanlarda gerçekleştirdikleri satışlar da ilgili kapsamda değerlendirilecek.

Tebliğin, 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceği ve hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütüleceği Resmi Gazete'de belirtildi.




#KDV
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Gelir İdaresi Başkanlığı
#Lokanta
#Kafe
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