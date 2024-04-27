Lokanta ve kafelerdeki yiyecek ve içecekler için KDV düzenlemesi: 1 Mayıs'tan itibaren uygulanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği'nde yer alan ibarelerde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; yiyecek- içecek satışı yapan işletmelerde geçerli olan yüzde 8 KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı ise yüzde 20'ye yükseltildi.
Düzenlemeyle birlikte; kafe, lokanta, pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları ve dışarıdan temin edilen ürünler için KDV oranı yüzde 10 olarak hesaplanacak. Aynı zamanda, internet üzerinden, telefonla ya da gel- al gibi yöntemlerle yapılan satışlarda da aynı KDV oranı uygulanacak.
Tebliğin, 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceği ve hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütüleceği Resmi Gazete'de belirtildi.