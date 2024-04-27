Lokanta ve kafelerdeki KDV istismarı için yeni adım! GİB'ten yeni açıklama geldi: Hayretle karşılıyoruz KDV artışı söz konusu değil

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yaklaşık 41 bin mükellef, KDV oranı uyumsuzluğu yönünden denetlendi.





Denetimler sonucunda bazı lokanta veya kafelerin yeme içme hizmeti yerine et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış gibi gösterdiği ve KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak hesapladığı tespit edildi.





Ayrıca, bazı marketlerin de temizlik malzemesi sattıkları halde gıda malzemesi satmış gibi gösterdikleri belirlendi.





Bunun üzerine harekete geçen Bakanlık, istismarın önüne geçmek ve rekabet eşitliği sağlamak için Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ taslağı hazırladı.





LOKANTA VE KAFELER İÇİN YENİ DÖNEM





Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği'nde yer alan ibarelerde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.





Yapılacak değişikliğe göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 26 Nisan 2014 Tarihli Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde yer alan, 'yüzde 8' ibareleri 'yüzde 10', 'yüzde 18' ibareleri ise 'yüzde 20' olarak düzenlenecek.





Düzenlemeyle birlikte; kafe, lokanta, pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları ve dışarıdan temin edilen ürünler için KDV oranı yüzde 10 olarak hesaplanacak. Aynı zamanda, internet üzerinden, telefonla ya da gel- al gibi yöntemlerle yapılan satışlarda da aynı KDV oranı uygulanacak.





Ayrıca; yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin, iş yeri ruhsatı olmadan müşterilerine masa, oturma yeri, tezgah gibi alanlarda hizmet sunmaları durumunda, bu alanlarda gerçekleştirdikleri satışlar da ilgili kapsamda değerlendirilecek.





Tebliğin, 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceği ve hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütüleceği Resmi Gazete'de belirtildi.





KDV ARTIŞI ŞEKLİNDE ALGILANMASI SONRASI GİB'TEN AÇIKLAMA:HERHANGİ BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL





Bugün Başkanlığımız internet sitesinde yer alan 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağının bazı basın ve yayın organları tarafından yanlış anlaşıldığı ve KDV oran artışı şeklinde haberler yapıldığı görüldüğünden aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur.





Öncelikle belirtmek isteriz ki, hazırlanan Tebliğ taslağı ile KDV oranlarında herhangi bir artış yapılması söz konusu değildir.





Tebliğ taslağı uygulamada görülen yanlışların düzeltilmesi ve suistimallerin önlenmesine yönelik hazırlanmıştır.





Gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 1 iken, yeme içme sektöründe KDV oranı yüzde 10 dur.





Ancak, yeme içme sektöründe bulunan bazı lokantaların oran farklılığını istismar ettiği ve rekabet eşitliğini bozduğu tespit edilmiştir.





Lokanta veya kafelerin, yeme içme hizmeti karşılığında yüzde 10 KDV hesaplaması gerekirken, bu hizmet yerine tıpkı bir market gibi et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış göstererek yüzde 1 oranında KDV hesaplayarak fiş veya fatura düzenlediği görülmüştür.





Bakanlığımız, bu istismarın önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek maksadıyla konuya açıklık getiren Tebliğ taslağını hazırlamış ve internet sitesinde yayınlamıştır.





Ancak, konunun oran artışı şeklinde haber yapılması üzülerek ve hayretle karşılanmıştır. Zira KDV oran değişikliklerinin Kanunun verdiği yetki çerçevesinde sadece Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılabileceği çok açıktır.





Tebliğ taslağında, yeme içme hizmeti sunan lokanta, kafe, pastane gibi işletmelerin, kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin ederek buralarda sattıkları ürünler için %10 oranında KDV hesaplayacakları hususu açıkça belirtilmiş ve vergi kaybının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.





Sonuç olarak Tebliğ ile yapılan düzenleme, yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçilmesini amaçlamakta, KDV oranlarında herhangi bir artış getirmemektedir.











