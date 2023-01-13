Ekonomi Lokantalar da sabit fiyata katılıyor Enflasyonla mücadelede hep beraber elimizi taşın altına koyalım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Lokantalar da sabit fiyata katılıyor: Enflasyonla mücadelede hep beraber elimizi taşın altına koyalım

Enflasyonla mücadelede zincir marketlerle başlayan fiyat sabitleme ve indirim hareketine restoranlardan da destek geldi. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “Tüm restoran ve lokantalara Ramazan ayına kadar fiyat sabitleme çağrısında bulunuyoruz. Gelin, enflasyonla mücadelede hep beraber elimizi taşın altına koyalım" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokantalar da sabit fiyata katılıyor: Enflasyonla mücadelede hep beraber elimizi taşın altına koyalım
​Enflasyonla mücadelede zincir marketlerle başlayan fiyat sabitleme ve indirim hareketine restoranlardan da destek geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele için iş dünyasına "Fiyat sabitleme ya da indirime gitme" çağrısı yaptı. Bu çağrının ardından marketler, tekstil ve beyaz eşya sektöründe bir biri ardına fiyat sabitleme ve indirim yapılmaya başlandı. Son olarak Bakan Nebati'nin çağrısına restoranlar da katıldı. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, zincir ve yerel marketlerin fiyat sabitleme ve indirim kampanyalarının diğer sektörlerde de hayata geçmesi, enflasyonla mücadeleye tüm işletmelerin destek vermesi gerektiğini vurguladı.

FİYATLARDA GERİLEME VAR

Son dönemde birçok emtia ve girdi fiyatında gerileme yaşandığını, dolardaki hareketliliğin durulduğunu, akaryakıt fiyatlarının düştüğünü, elektriğe bir zam gelmeyeceğinin açıklandığını anlatan Bingöl, "Bu nedenle tüm restoran ve lokantalara Ramazan ayına kadar fiyat sabitleme çağrısında bulunuyoruz. Gelin, enflasyonla mücadelede hep beraber elimizi taşın altına koyalım." diye konuştu. Bingöl, Ramazan ayının başlamasına yaklaşık 2,5 ay kaldığını hatırlatarak, bu süreçte fiyatların artırılmamasının tüketicilere yönelik önemli bir destek olacağını da söyledi.

MENÜLERİ KAPILARA ASIN

  • Ramazan Bingöl, son zamanlarda özellikle orta gelirlilere hitap eden restoran ve lokantalarda tüketicilerin sürpriz fiyatlarla karşılaştığına dair şikayetler aldıklarını bildirdi. "Lüks restoranlara gidenler zaten fiyatların yüksek olduğunu biliyor ancak normal işletmelerde bile fahiş ve haksız fiyatlamaların yaşandığını duyuyoruz" diyen Bingöl, müşterilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Bingöl, "Müşterilerin yüksek ve sürpriz fiyatlarla karşılaşmamaları için işletmelere, 'kapılarına menüleri asmaları' çağrısında bulunuyoruz. Bu konuda girişimlerimiz de olacak. Gelen müşteri oturmadan fiyatlara bakabilsin ve sonradan bir sürprizle karşılaşmasın" şeklinde konuştu.

Ramazan Bingöl
Ramazan Bingöl

İşverenlerin tazminat yükü hafifleyecek

Ramazan Bingöl, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanan Kredi Garanti Fonu (KGF) paketlerine teşekkür ederek, bu desteklerin reel sektör için çok önemli olduğunu söyledi. Kısa süre önce yetkililerle görüşerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) nedeniyle ortaya çıkacak kıdem tazminatı yükü için kredi tahsis edilmesini talep ettiklerini aktaran Bingöl, bu kapsamda KGF desteği sunulduğunu, işverenlerin yükünü hafifletecek paket için teşekkür ettiklerini belirtti.

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