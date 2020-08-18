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Ekonomi Lufthansayı kurtarma operasyonu Alman hükumeti diğer ülkelerden yardım alınmasına onay verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Lufthansa’yı kurtarma operasyonu: Alman hükumeti diğer ülkelerden yardım alınmasına onay verdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hava yolu şirketlerini de olumsuz etkiledi. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren Almanya'nın en önemli şirketlerinden Lufthansa, ekonomik durumunu düzeltmek için farklı ülkelerden maddi yardım alacak. Almanya’da hükümet, Alman hava yolu firması Lufthansa'nın Avusturya, Belçika ve İsviçre'de yan kuruluşları için devlet yardımı almasına yeşil ışık yaktığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Lufthansa, Almanya dışındaki ülkelerden de maddi yardım alacak.
Lufthansa, Almanya dışındaki ülkelerden de maddi yardım alacak.

Almanya Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Alman Ekonomik İstikrar Fonu’nun (WSF) Lufthansa’nın üç ülkenin finansman yardımlarını kabul etmesinde sakınca görmediği belirtildi.

Şirketi kurtarma paketi

Diğer ülkelerin şirkete yönelik taahhütlerinin memnuniyetle karşılandığına vurgu yapılan açıklamada, Alman hükumetinin şirkete yönelik kurtarma paketinin baştan beri bu ülkelere de bir fırsat sağladığı ve Avrupa Komisyonu ile görüşmelerde de söz konusu ülkelerin devlet yardımı seçeneğinin açık tutulduğu belirtildi.

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Hükümet 9 milyar dolar vermişti

Lufthansa, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti 9 milyar euro'luk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan korumuştu.

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