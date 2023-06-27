Maaşlara zam yasası Meclis'e geliyor: En düşük memur zammında 2 formül masada

Yeni maaşlar Haziran ayı verilerinin de açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkına (yüzde 20 civarında bekleniyor) göre belirlenecek.

Enflasyon farkına asgari ücrette olduğu gibi refah payı eklenecek. En düşük emekli maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına refah payı eklenmesi ve kademeli zamma ilişkin zam yasası da bayramdan hemen sonra Meclis'e gelecek. SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 30-35 zam bekleniyor.

Tahmini 6 aylık enflasyon oranı göz önüne alındığında refah payı ile birlikte emekli maaş zammının yüzde 30-35 civarında olması bekleniyor.

Memur zammına iki formül

Memur ve emekli aylıklarına Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 6 bin 78 liraya çıkmıştı.

Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 dönemi toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu.

Yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına, yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı da eklenecek ve refah payıyla da birlikte 6 aylık memur zammı belli olacak Refah payı için yasal düzenleme gerekiyor.

Yasadaki maddelerden biri en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması olup bunun için iki seçenek bulunuyor. Birinci seçenek; aile yardımıyla birlikte en düşük memur maaşı 11 bin 848 lira olup bunun yüzde 85 artırılarak 22 bin liraya çıkarılması.

Bir diğer formül de 5 bin lira gibi seyyanen artış, kalan kısmın oransal olarak artırılarak 22 bin liraya tamamlanması olacak.

Emekliye kademeli zam

En düşük emekli aylığı 7500 lira olurken Temmuz zammı kök maaş üzerinden yapılacak. Aylık skalasına göre bir oransal artış söz konusu olacak.

7500-10 bin lira arasında alanlar için yüzde 45, 10 bin-15 bin lira arasında alanlara yüzde 40, 15 bin-20 bin lira arasında alanlara yüzde 35, 20 bin lira üzerinde alanlara yüzde 30'luk bir artış seçenekler arasında bulunuyor.

Emeklilere zamda da yüzde 30-35 artış ön plana çıkıyor. Yapılacak zamdan EYT'liler için bir ayırım söz konusu olmayacak.

3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor

Kamu çalışanlarına temmuz ayında yapılacak ek zamla birlikte bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge piyangosu da vuracak. Bu düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak.

Yapılacak düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak. Bu düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibariyle yaklaşık 2115 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 53 bin liradan başlayacak.

Esnaf ve çitçinin prim yükü düşecek

Yaklaşık 1 milyon küçük esnaf ile çiftçinin prim yükünü aşağı çekecek yasal düzenleme Meclis'e gelecek. Küçük esnafın emekliliği için gerekli gün sayısı 7200'e indirilerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek.

Esnafın gelirini de artıracak bu adımla emekliliği belirleyen son 1261 gün kuralı da değişecek. Hangi sigorta kolundan olursa olsun 7200 günü tamamlayan emekli olabilecek.

Ev kadınlarına emeklilik desteği

Ev kadınlarına emeklilik desteğine ilişkin düzenleme de Meclis'e gelecek. Ev kadınlarının emekliliğine destek sağlanacak, emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecek. Ev kadınlarının emekliliğini desteklemek amacıyla isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak. En düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının 3 bin 218 liralık priminin 1609 lirasını devlet verecek. Sabah'ta yer alan habere göre, ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.







