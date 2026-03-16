Made in Europe’da otobüsü yakaladık

Türkiye’de 60 yıldır minibüs ve midibüs ve otobüs üretimi yapan yerli markalardan karsan İstanbul’da düzenlediği basın toplantısıyla 2026 planlarını açıkladı. Gündemi de değerlendiren Karsan CEO’su Okan Baş, Türkiye’nin de dahil edildiği ‘Made in Europe’ kararıyla sektör olarak rahat bir nefes aldıklarını söyledi.

Okan Baş

TÜRKİYE TOPLU TAŞIMADA AVRUPA’NIN ÜRETİM ÜSSÜ

‘Made in Europe’nin kamu ihalelerinde geçerli olduğuna dikkat çeken Okan Baş, “Yani bu düzenleme, ihalelere girip giremeyeceğimizi doğrudan etkileyen bir konuydu. Otobüs tarafına bakarsak, büyük markaların hepsinin Türkiye’de üretimi var. Mercedes burada üretiyor, MAN burada üretiyor. IVECO Otokar ile anlaşma yaptı, bir sürü Türk markası var, biz varız sonuçta. Avrupa’daki iki otobüsün bir tanesi Türkiye’de üretiliyor. Bizim dahil edilmemiz bizim için bir fırsat. Neden fırsat, bizim rakibimiz Avrupalı markalar değil, bizim rakibimiz Uzak Doğulu markalar. Son zamanlarda Çinli üreticiler çok baskındı. Bize o rekabette avantaj sağlar. Biz sevindik buna çok net söyleyeyim. Türkiye açısından da çok iyi oldu” açıklamasını yaptı.

MEGANE SONRASI İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ VAR

Yıllık 55 bin adetlere varan Renault Megane modelinin üretimini yaptıklarının altını çizen Baş, “Megane üretiminde 4’üncü yıl oldu. 2027 sonuna kadar anlaşmamız var. Bizim stratejik olarak zaten iki tane odağımız var. Bir tanesi kendi markamız diğeri de 60 yıllık bir tecrübe edindiğimiz büyük markalara kontratlı üretim yapma. Bu tabi ki devam edecek. Biz bunu bırakmayacağız. Renault projesi başladı ve devam ediyor. Anlaşma süresi sonunda doğal olarak tamamlanacak. Başka bir arayış içerisinde olacağımız da net. Tabi ki herkesle görüşüyoruz. Türkiye’ye ilgi gösteren, buranın avantajları ile bizim avantajlarımızın fayda yaratacağını öngören markalar, şirketlerle görüşmelerimiz tabi ki var” diye konuştu.

İHRACATTA 100 ELEKTRİKLİ OTOBÜSÜN 81’İ KARSAN

Geçtiğimiz yıl 330 milyon dolar ciro yaptıklarını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “2 bin 500 kişilik istihdamımız var.

3 kıtada 27 ülkeye elektrikli otobüs satıyoruz. Sadece otobüsten 220 milyon dolar ciro yapmışız geçen sene. Avrupa’da elektrikli otobüs pazarında yüzde 5 pazar payımız var. 2026’da ciro hedefimiz 350 milyon dolar olacak. Bu yıl toplamda 700 adet elektrikli otobüs satış hedefimiz bulunuyor. Dünyada 2 bin 130 elektrikli aracımız hizmet veriyor. Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen elektrikli toplu ulaşım araçlarının yüzde 81’ini Karsan tarafından yapılıyor” ifadelerini kullandı.







