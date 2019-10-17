Ekonomi Mahkeme karar verdi, UBER araçları satışa çıktı
OTOMOTİV

Mahkeme karar verdi, UBER araçları satışa çıktı

Mahkeme karar verdi, UBER araçları satışa çıktı

Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet uygulaması üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER'e karşı açtığı davada karar çıktı. Türkiye'de UBER'e erişimin mahkeme kararı ile engellenmesi üzerine sürücüler, araçlarını satışa çıkartmak için otomobil galerilerine müracaat etmeye başladı.

Haber Merkezi DHA
Sürücüler, Uber araçlarını satışa çıkartıyor.
Sürücüler, Uber araçlarını satışa çıkartıyor.

Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet uygulaması üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER'e karşı açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, UBER hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğuna karar vererek durdurulmasına ve internet uygulamalarına da erişimin engellenmesine karar verdi.

  • UBER sürücüleri, araçlarını elden çıkartmak için otomobil galerilerine müracaat etmeye başladı.

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Uber davasında karar çıktı: Haksız rekabet, engellenmesine karar verildi

"Aracını satmak için bize gelen çok oluyor"

Bağcılar'da bir otomobil galerisi olan Engin Kalebaşı, “Tabii ki gelen oluyor. Yaklaşık 10 bin civarında UBER aracı ve sürücüsü vardı. UBER Türkiye'den çekilince ve mahkeme kararıyla da bu iş durdurulunca, çok sayıda insan satmak durumunda kalıyor. Kredi çekmişler, borçlarını ödeyemiyorlar. Bu şekilde satış için bize çok gelen oluyor. Günde 3-5 kişi bu iş için bize müracaat ediyor.

DHA
Türkiye'de UBER'e erişimin mahkeme kararı ile engellenmesi üzerine sürücüler, araçlarını satışa çıkartmak için otomobil galerilerine müracaat etmeye başladı.

Zor satarlar çünkü yüksek bedellerle almışlardı o dönemde. Araç sayısı çok azdı. UBER'e arabalarını sokmak için kaç para dediysek aldılar o dönem. Ama şimdi araç fazlalığı oluştu. Bir de araçlar panelvandan VİP'e dönünce bunun talebi de çok az. Onun için bedelleri de düşük oluyor. Kilometreleri de fazla olmuş oluyor. Yıpranmışlığı da var. Vatandaşların zararı tabii ki o" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UBER açıklaması
OYNAT 02,10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UBER açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da esnaf ve sanatkarlarla iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan UBER hakkında da önemi açıklamalarda bulundu.

"Haksız rekabet ile bizimle yarışıyorlardı"

Taksi şoförü Şakir Çiftlik, “Engellenmesinde zaten geç kalındı. Haksız rekabetle bizle yarışan bir kurumdu. Yabancı bir menşei olduğunu biliyoruz. Bizim için sevindirici. İster istemez işlerimizin artacağına ben eminim" şeklinde konuştu.

Reuters
Uber'in faaliyetleri durduruldu.

Bir taksi durağında çalışan Mustafa Kartal, “Olması gereken buydu. Taksiciler yıllardır bu işe emek veriyor. Onlar gelip hazırdan para kazanıyorlar. Biz yevmiyesini veriyoruz, sigortasını, kaskosunu, vergisini veriyoruz. Onlar heybeden gelip para kazandılar. Olması gereken buydu" ifadelerini kullandı.

UBER sürücüsünün darp edilme anları kamerada
OYNAT 01:04
UBER sürücüsünün darp edilme anları kamerada
İstanbul Havalimanı'nda taksiciler tarafından bir UBER sürücüsünün darp edildiği anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, UBER sürücüsü Onur Yücel'in hakaretlere maruz kalıp darp edildiği görülüyor.

"Uber gider başka bir şey gelir"

Taksi şoförlüğü yapan Muharrem Bilge, “UBER kalktı ama kalktıktan sonra bizim çalışma şartlarımız ne olacak? Çalışma şartlarımız iyileşmeli bizim. Taksi şoförlerinin yevmiyelerine zam yaptılar. Sigortalarını kendi ödüyorlar, kiralarına zam geldi. Bugün UBER gider başka bir şey gelir. Bu çalışanların şartları düzenlenmezse UBER de gelir korsan taksi de çoğalır. Mesele burada UBER'in falan gitmesi değil. Rekabet ortamında takside çalışan insanların şartlarının düzenlenmesi. Adam kiracı, 7 bin lira kira istiyorlardı şimdi UBER kapatıldı diye 9-9,5 bin lira kira istiyorlar. Bunlar düzelmedikten sonra UBER gider başka bir sürü şey gelir" dedi.

Hepsi satışa çıktı

Hepsi satışa çıktı

UBER sürücüleri, araçlarını elden çıkartmaya çalışıyor.
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