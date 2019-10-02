Mahkemeye gitmeden fazla ödenen vergiyi alma imkanı

Hata nedeniyle haksız yere ödenen vergiler için yargı yoluna gitmeden düzeltme hakkı sağlanırken ilgili mükelleflerin, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak 5 yıl içinde vergi dairelerine dilekçeyle başvurması gerekiyor.

Mükellef dostu hizmetler vermek için harekete geçen Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi hatalarının düzeltilmesine ilişkin broşür hazırladı.

Hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik istenen vergiler için yargı yoluna gitmeden düzeltme yapma imkanı bulunuyor.

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Yazılı başvuru gerekiyor

Tereddüde imkan vermeyecek derecede açık olan hatalar vergi dairesince vergi dairesi müdürünün kararıyla re'sen düzeltilebileceği gibi, mükellefin talebi üzerine de düzeltme yapılabiliyor. Bu amaçla vergi dairesine yazılı başvuru yapılması şartı bulunuyor. Düzeltme talebini içeren dilekçelerin, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak 5 yıl içinde verilmesi gerekiyor.

Vergi hatalarının düzeltilmesinde tutar olarak herhangi bir sınırlama ise bulunmuyor.

Mükellef lehine düzeltme kararı alınması halinde, mükellefe düzeltme fişinin bir örneği veriliyor. Mükellefin, düzeltme fişinin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde nakden iade veya mahsup talebi için vergi dairesine müracaat etmesi gerekiyor. Mükellefin vergi dairesine bu alacağı için bahsedilen sürede müracaat etmemesi halinde, alacak hakkı ortadan kalkıyor.

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Bakanlığa başvuru hakkı

Düzeltme talebi reddedilen mükelleflerin ise şikayet yoluyla Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuru hakkı bulunuyor. Başvurular, il özel idare vergileri için valiliğe, belediye vergileri için ise belediyeye yapılacak.

Düzeltme dilekçesinin ardından 60 günlük süre içinde bakanlığın cevap vermemesi halinde istek reddedilmiş sayılacak. İdarenin şikayeti reddetmesi ya da 60 günlük süre içinde cevap vermemesi halinde dava açma süresi içinde, vergi mahkemelerine dava açılabilecek.

Dava açılacak mahkemenin, düzeltilmesi istenen vergileri tarh eden, cezayı kesen ve tahakkuk ettiren vergi dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi olması önem taşıyor.

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Bakanlığın, mükellefin talebini değerlendirerek düzeltme yapılması gerektiği sonucuna ulaşması halinde, düzeltme işlemlerinin yapılması için ilgili vergi dairesi başkanlığına veya defterdarlığa durum yazıyla bildirilecek.

OYNAT 00:00 Milyonlarca kişi muaf ama kimse bilmiyor Harita Yüksek Mühendisi Uğur Örs, yaklaşık 25 milyon ev sahibini ilgilendiren emlak vergisini ödeyen milyonlarca kişinin aslında bu vergiden muaf olduğunu fakat bunu bilmediklerini açıkladı. BiP'te paylaş

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Mükellef tutarı almak için 1 yıl içinde müracaat yapmalı

Mükellefe iade edilmesi gereken bir tutarın ortaya çıkması halinde, düzeltmeye ilişkin düzeltme fişinin tebliğ tarihinden itibaren, mükellefin söz konusu tutarı almak için 1 yıl içinde müracaat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde, bu hakkı ortadan kalkacak.

Vergi hatalarının düzeltilmesi 5 yıllık zamanaşımına tabi olmakla birlikte, düzeltme zamanaşımı süresi, zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde hatanın yapıldığı, ilan yoluyla tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava konusu yapılmadan tahakkuk eden vergilerde mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği, ihbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde haczin yapıldığı tarihten başlayarak 1 yıldan aşağı olamayacak.

FOTOĞRAF 10 Hangi borçları kapsıyor? - Her türlü vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi borçları, SGK ve belediyelere borçlar düzenleme kapsamında yer alıyor. Hangi dönemdeki borçları kapsıyor? - 30 Haziran 2016 ve önceki dönemlerini kapsıyor. Temmuz ve sonrasındaki borçlar bu yasa kapsamında yer almayacak. Borcun ne kadarı silinecek? İdari para cezalarında gecikme cezalarının yanı sıra borç asıllarının da yüzde 50'si silinecek. Yani 100 lira idari para cezası, 40 lira da bunun gecikme cezası olan bir borçlu bu tutarı öderken borç aslını 50 lira olarak, 40 lira gecikme cezasını da 50 lira borç aslına uygulanacak enflasyona göre güncellenecek tutarla birlikte ödeyecek. Tamamen silinen borçlar var mı? - Vergi dairesine borcun tutarı 50 lira ve altındaysa bu tamamen silinecek. Vatandaş bu borcu ödemekten kurtulacak. Ödemeler nasıl yapılacak? - Vatandaş borçlarını peşin ve taksitli olmak üzere iki yöntemle ödeyebilecek. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler borçla ilgili kurumlara başvurabilecek. Kaç taksitle ödenebilecek? - Borçlar peşin ödemenin yanı sıra iki aylık dönemler halinde ödenebilecek. 6 taksit (12 ay), 9 taksit (18 ay), 12 taksit (24 ay), 18 taksit 36 ay vade ile ödeme yapılabilecek. Taksitler ödenmezse ne olacak? - Borçların bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilecek. İlk ödeme ne zaman? - İlk taksit ödemesi kasım ayında başlayacak. Sosyal güvenlik primlerinde ilk taksit aralık ayında başlayacak. Ne zamana kadar başvuru yapılacak? - Borcunu peşin ya da taksitli ödemek isteyenler, 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvurabilecek. Ne kadar kişi yararlanacak? - Borcu olan 6,3 milyon kişi bu kanun hükümlerinden yararlanacak. Yapılandırılacak borç miktarı 90 milyar TL. Vergi affı hakkında bilinmesi gerekenler Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi borcunun yapılandırılmasına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte düzenleme hakkında bilinmesi gerekenler BiP'te paylaş

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