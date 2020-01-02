Makineler arası iletişimdeki rekor 'Türkiye'nin Otomobili' ile taçlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"nu açıkladı.

Geçen yılın üç çeyreklik dönemi ile 2018 yılı karşılaştırıldığında operatörlerin gelirlerinde önemli artış kaydedildiğini dile getiren Turhan, benzer şekilde yatırım tutarları kıyaslandığında, elde edilen gelirlerden yatırıma ayrılan payın giderek arttığını görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yetkilendirilen şirketlerin geliri 17,5 milyar lira

BTK'nin halihazırda yetkilendirdiği 460 şirketin sahip olduğu 825 yetki belgesiyle vatandaşlara hizmet götürdüğü bilgisini veren Turhan, bu şirketlerin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 17,5 milyar lira gelir elde ettiklerini bildirdi.

Turhan, gelirlerin alt kırılımlarına bakıldığında, Türk Telekom ve mobil operatörlerin gelir toplamının geçen yılın üçüncü çeyreğinde 13,3 milyar lira olarak gerçekleştiğini aktardı.

Elektronik haberleşme sektörünün teknolojiye dayalı yapısı itibarıyla düzenli ve artan yatırımlara ihtiyaç duyduğuna işaret eden Turhan, bu anlamda Türkiye'deki operatörlerin sektöre yaptıkları yatırımların sürdüğünü görmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

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Turhan, 2018'in üçüncü çeyreğinde 2,3 milyar liraya yaklaşan yatırımların, geçen yılın aynı döneminde 2,7 milyar lirayı aştığına dikkati çekerek, "Bu yatırımların 2,1 milyar liraya yakın kısmı Türk Telekom ve mobil operatörler tarafından yapılırken diğer operatörlerce de 654 milyon lira yatırım gerçekleştirildi." diye konuştu.

Geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla mobil abone sayısının 82,9 milyona ulaştığını vurgulayan Turhan, bu sayının yüzde 100'ün üzerinde mobil abone yaygınlığı (penetrasyonu) anlamına geldiğini ifade etti.

"3G abone sayısı 5 milyona düştü"

Bakan Turhan, 4,5G abone sayısının 76 milyonu geçtiğini belirterek, "4,5G'ye olan ilgiyle abone sayısı azalan 3G hizmetinin abone sayısı ise 5 milyon civarına düştü." dedi.

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M2M'deki gelişmelere değinen Turhan, şöyle konuştu:

"Sadece araçlarda değil, evlerimizde, üretim tesislerinde ve birçok alanda kullanım imkanı bulunan M2M cihazlarına yönelik mobil abone sayısı geçen yılın 3'üncü çeyreği sonunda 5,7 milyona ulaştı. Bu sayının kısa zamanda hızla artmasını bekliyoruz. Makineler arası iletişim uygulamaları arasında yer alan 'bağlantılı ve akıllı araç' kavramlarının bilinirliği, Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımıyla arttı."

Abonenin numarasını değiştirmeden, hizmet aldığı işletmeciyi kolaylıkla değiştirebilmesi için önemli imkan sağlandığını anımsatan Turhan, bu sayede mobil sektördeki rekabeti güçlendirerek toplam refahı artırmaya yardımcı olan numara taşınabilirliği uygulamasında üçüncü çeyrekte numara sayısının 3,3 milyonu geçtiğini söyledi.

Turhan, uygulamanın başladığı günden bu yana mobil abonelerde taşınan toplam numara sayısının ise 132,3 milyona ulaştığı bilgisini verdi.

FOTOĞRAF 41 Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Yeniliğe Yolculuk Buluşması programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının yer aldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğu katıldı. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu. Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yanı sıra Türkiye'nin Otomobili'ne ait modüler ve elektrik güç ünitesi de tören alanında sergileniyor. TOGG bünyesindeki görevliler, katılımcıları otomobilin bazı özellikleri hakkında bilgilendirirken, fuaye alanında otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi şansı da verildi. Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G5G bağlantısıyla alabilecek. Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 kms hızlanabilecek. Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Öte yandan TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, TOGG'un kuruluşundan bugüne geçen 18 ayda aldığı mesafeyi ve Türkiye’de teknolojik dönüşüme nasıl öncülük edeceği paylaşılacak. Resmi kuruluşu 28 Haziran 2018'de gerçekleşen ve kuruluşundan 18 ay sonra 3 boyutlu ilk modelini ve bir konsept aracını gün ışığına çıkaran TOGG, Türk Otomotiv endüstrisinin kalbi olan Marmara Bölgesi’nde kurulacak fabrikasının temelini 2020 yılında atacak. 2030 yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerine 5 farklı model üretecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 hedefleri içinde stratejik öneme sahip projelerden biri olarak değerlendirilen Türkiye’nin Otomobili, hedeflenen teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olacak. Bugün ön gösterimi yapılacak yüzde 100 elektrikli otomobilin önemli özellikleri olacak. Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile otomobil ev ve iş yerlerinden sonra üçüncü bir yaşam alanı olacak. Türkiye’nin otomobili bağlantılı altyapısıyla sürekli internetin içinde yerini alacak, internete bağlanabilmek için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayacak. Otomobil, tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalar ile iletişim halinde olacak ve yaşamın birçok farklı alanında kullanıcısının yerine düşünen bir asistana dönüşecek. İlerleyen yıllarda, özellikle 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte bağlantılı otomobil akıllı yaşamın merkezine yerleşecek ve mobilite ekosistemi içinde doğacak yeni hizmetler kullanıcıların hayatına değer katan ve kolaylaştıran farklı bir mobilite deneyimi yaşatacak. Türkiye’nin otomobili, sadece elektrikli, bağlantılı ve akıllı olmasıyla değil, sahip olacağı yenilikçi ve yıkıcı teknolojiler ile de kullanıcılarının otomobil deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor. Bu doğrultuda, 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez Türkiye’nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan “Holografik Asistan” teknolojisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak. “Holografik Asistan” teknolojisi günümüzde otomobil içerisinde kullanılmakta olan 2 boyutlu ekran teknolojilerinin yerine ilk kez üç boyutlu görüntüleme ve artırılmış gerçekliği getirerek araç içi deneyimini sil baştan şekillendirecek. Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görmekle kalmayacak, aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm bilgilere ulaşabilecek. Artırılmış gerçeklik ve 3 boyut ile zenginleştirilmiş görüntü sayesinde navigasyon ve diğer sürücü destek sistemlerini daha kolay bir şekilde kullanarak güvenli, konforlu ve interaktif bir sürüş imkanı bulacak. TOGG bu yıkıcı teknolojinin otomotiv sektöründeki ilk uygulayıcısı olarak kullanıcılarına bu benzersiz sürüş deneyimini sunan ilk mobilite şirketi olmayı hedefliyor. TOGG otomobil gamının tüm modellerine altyapı oluşturacak tamamen yeni ve doğuştan elektrikli araç platformunu özgün, modüler ve üstün olmak üzere 3 ana başlık ile tanımlıyor. TOGG bu başlıkların içeriğini Otomotiv sektöründe daha önce ortaya çıkarılmış hiçbir platform ile ilişkisi olmayan, tamamıyla TOGG mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 TOGG’a ait olan, yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platform... Azami verimlilik, konfor, dayanıklılık ve güvenlik gerekliliklerini bir arada sağlayabilen; farklı genişlik ve uzunluklara olanak veren modüler mimari... Sınıfının en uzun aks mesafesini sunarak otomobil içindeki yaşam alanının genişlik, ferahlık ve konforunu en üst düzeye taşıyan altyapı... şeklinde sıralıyor. Düşük toplam sahip olma maliyeti; sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş, elektrikli otomobillerin içten yanmalı otomobillere göre sağladığı en temel avantajlar olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin Otomobili, yollara çıkacağı 2022 yılına kadar TOGG’un öncülüğünde yayılımını sağlayacak geniş kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek. Bağlantılı ve akıllı bir otomobil olmanın sunacağı teknolojik imkanlar ile kullanıcılar otomobillerinin şarjını kolaylıkla planlayıp yönetebilecek. Türkiye'nin Otomobili tanıtılıyor Türkiye'nin Otomobili tanıtılıyor ​Türkiye için tarihi gün ​Türkiye için tarihi gün ​Türkiye için tarihi gün ​Türkiye için tarihi gün İşte 'Türkiye'nin Otomobili' Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.



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"Mobil trafik hacmi 70,2 milyar dakika"

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde toplam mobil trafik hacminin 70,2 milyar dakika olarak gerçekleştiğini aktaran Turhan, "Bu trafik miktarı, bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 1,8 arttı." ifadesini kullandı.

Türkiye'de aylık ortalama mobil konuşma süresinin 480 dakika olduğunu belirten Turhan, incelenen Avrupa ülkeleri arasında aylık ortalama mobil konuşma süreleri bakımından Türkiye'nin birinciliğini bu dönemde de koruduğunu dile getirdi.

Bakan Turhan, 5G'ye geçiş hazırlıklarının sürdüğü bu dönemde genişbant hizmetlere olan abone ilgisinin sürdüğüne dikkati çekerek, toplam genişbant abone sayısının geçen yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 4,4 artarak 14,1 milyonu sabit, 63 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 77,1 milyona ulaştığını bildirdi.

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"Fiber altyapı uzunluğu 371 bin kilometreyi aştı"

Yıllık bazda en yüksek artışın yüzde 38 ile "Eve Kadar Fiber"de olduğunu vurgulayan Turhan, söz konusu artışın fiberin yaygınlaşması açısından önemli olduğunu ifade etti.

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Turhan, bu kapsamda fiber altyapı yatırımlarının sürmesini önemsediklerini belirterek, toplam fiber altyapı uzunluğunun geçen yılın üçüncü çeyreği sonunda 371 bin kilometreyi aşarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artış gösterdiğini kaydetti.

Bakan Turhan, sabit ve mobil abonelerin kullandığı veri miktarlarına ilişkin de bilgi verdi. 2019'un üçüncü çeyreğinde mobil veri kullanımının aylık ortalama 6,4 gigabayt, sabit internet kullanımının ise aylık ortalama 113,2 gigabayt olduğunu aktaran Turhan, söz konusu rakamların veriye olan ihtiyaç ile işletmeciler arasında artan rekabet nedeniyle gün geçtikçe arttığını söyledi.