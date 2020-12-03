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Ekonomi Maliye Bakanı Elvan Enflasyonun etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Maliye Bakanı Elvan: Enflasyonun etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kasım ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı. Elvan, "Enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından kasım ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elvan açıklamasında, "Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık 14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız" dedi.

Enflasyon rakamları açıklandı
EKONOMİ
Enflasyon rakamları açıklandı
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