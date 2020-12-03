Maliye Bakanı Elvan: Enflasyonun etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kasım ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı. Elvan, "Enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Haber Merkezi 03 Aralık 2020, 12:16 Son Güncelleme: 03 Aralık 2020, 12:29 DHA