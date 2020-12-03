Maliye Bakanı Elvan: Enflasyonun etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından kasım ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Elvan açıklamasında, "Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık 14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız" dedi.