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Ekonomi Manisalıları rahatlatacak yol yarın açılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Manisalıları rahatlatacak yol yarın açılıyor

Manisa Akhisar'da kent içi geçişteki trafik yoğunluğunun azaltılarak, ulaşım standardının yükseltilmesi amacıyla yapılan Akhisar çevre yolu, yarın hizmete açılacak. Daha önce 8,8 kilometresi hizmete sunulan toplam 13,1 kilometrelik yolun kalan kesimindeki çalışmalar da tamamlandı. Yolun, transit trafik ile şehir içi trafiğinin birbirinden ayrılarak bölgedeki ulaşım koridorunda önemli bir yer edinmesi bekleniyor. Açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Akhisar çevre yolunun açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapması bekleniyor.
Akhisar çevre yolunun açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle katılımının beklendiği Akhisar çevre yolunun açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilmesi planlanıyor. Transit trafik ile şehir içi trafiğinin birbirinden ayrılarak, transit trafiğin kesintisiz akışının sağlanması amacıyla yapılan ve 8,8 kilometresi daha önce hizmete sunulan Akhisar çevre yolunda, kalan 4,3 kilometrelik kesimdeki çalışmalar da tamamlandı.

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  • Toplam uzunluğu 13,1 kilometre olan yol, yarın tamamıyla hizmete girerek, bölgedeki ulaşım koridorunda önemli bir yere sahip olacak.

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Şehir merkezine uğramadan transit geçiş imkanı

Yıllık ortalama günlük trafik değeri (YOGT) 32 bin 770 araç olan İstanbul-İzmir Devlet yolu güzergahında önemli bir geçiş noktası niteliğindeki ilçede, Bergama-Soma-Akhisar Devlet yolu ile Salihli-Gölmarmara-Akhisar Devlet yolu ulaşımı da şehir merkezi üzerinden sağlanıyordu.

  • Projeyle birlikte araçlar şehir merkezine uğramadan transit güzergah üzerinden yollarına devam edebilecek. Proje kapsamında 5'i farklı seviyeli, 1'i modern dönel olmak üzere 6 kavşak, 3'ü çift, 3'ü tek olmak üzere 6 köprü inşa edildi.

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