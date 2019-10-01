Ekonomi Market fiyatlarını mobil uygulama ile karşılaştırma dönemi başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Market fiyatlarını mobil uygulama ile karşılaştırma dönemi başlıyor

Market fiyatlarını mobil uygulama ile karşılaştırma dönemi başlıyor

Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedefler doğrultusunda kurulacak mobil uygulama sayesinde, gıda fiyatları başta olmak üzere vatandaşlara marketlerdeki fiyatları karşılaştırma olanağı tanınacak. Fiyatlardaki mevsimsel dalgalanmaları engellemek amacıyla TMO ve ESK, etkin ithalat ve ihracat uygulamaları, alım, satım ve depolama faaliyetleriyle piyasada yer alacak. Gıda enflasyonunu düşürme adımları çerçevesinde üreticilere bankalar aracılığıyla finansman sağlanacak.

Haber Merkezi AA
Vatandaşlara marketlerdeki fiyatları karşılaştırma imkanı sağlanacak.
Vatandaşlara marketlerdeki fiyatları karşılaştırma imkanı sağlanacak.

Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) hedefler doğrultusunda kurulacak mobil uygulama sayesinde, gıda fiyatları başta olmak üzere vatandaşlara marketlerdeki fiyatları karşılaştırma imkanı sağlanacak.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 2020-2022 dönemini kapsayan YEP'te enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedef olarak belirlendi. Bu kapsamda gıda enflasyonuyla mücadele, programın önemli başlıkları arasında yer aldı.

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Program hedefleri çerçevesinde, enflasyonun düşürülmesiyle öngörülebilirlik artırılacak, belirsizlik kaynaklı risk primleri düşürülecek, finansal aracılık sisteminin ve reel sektör sabit sermaye yatırımlarının verimliliği yükseltilecek, uzun vadeli Türk lirası finansman kaynakları geliştirilecek.

Enflasyondaki düşüşe paralel olarak ekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesi amaçlanırken, enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'e, 2022 yılı sonu itibarıyla da yüzde 4,9'a düşmesi bekleniyor.

Sera yatırımları teşvik edilecek

YEP hedefleri doğrultusunda gıda enflasyonunu düşürmek için bazı tedbirler hayata geçirilecek. Buna göre, gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları yapılacak ve sebze-meyve fiyatlarında dönemsel dalgalanmaların önlenmesi amacıyla sera yatırımları teşvik edilecek.

Hal Yasası'yla üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark optimize edilecek, sebze-meyve ticareti kayıt altına alınacak, aracılar denetlenecek ve hallerin modernizasyonu sağlanacak.

Perakende Yasası'yla gıda tedarikçilerini korumaya ve gıda enflasyonunu önlemeye yönelik düzenlemeler yapılacak.

Fiyat karşılaştırması için mobil uygulama

YEP'te gıda fiyatları başta olmak üzere marketlerdeki fiyatları karşılaştırmayı kolaylaştıracak uygulamalara da yer verildi.

  • Bu kapsamda fiyat rekabetini artıracak internet tabanlı bilgi işlem altyapısı kurulacak. Oluşturulacak mobil uygulama sayesinde vatandaşlara marketlerdeki fiyatları karşılaştırma olanağı tanınacak. Böylece, yerel marketlerdeki fiyatlar vatandaşın bilgisine sunulacak.

Gıda enflasyonunu düşürmeyi teminen üreticilere bankalar aracılığıyla finansman da sağlanacak. Yetiştirilen ürünlerin satışı sözleşmeli tarım kapsamında yapılacak.

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Mevsimsel fiyat dalgalanmaları önlenecek

Gıda fiyatlarındaki mevsimsel dalgalanmaları engellemek amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Et ve Süt Kurumu (ESK), etkin ithalat ve ihracat uygulamaları, alım, satım ve depolama işlemleriyle piyasada yer alarak gıda fiyatlarında dengelerin korunmasına daha güçlü şekilde destek verecek.

Kooperatifçiliğin gelişimine engel teşkil eden mevzuat düzenlemeleri kaldırılacak.

Hedefi büyüttük
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Hedefi büyüttük

Tarım, hayvancılık ve balıkçılık işletmeleriyle üretici birlikleri ve kooperatiflerin kurumsallaşması, ölçeğinin büyütülmesi ve yaygınlaştırılması desteklenecek.

  • Küçükbaş hayvan üretiminde verimlilik ve hayvan sayısının artırılmasına yönelik faaliyetlere katkı verilecek. Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine olanak tanıyan erken uyarı sistemi kurulacak.

Atıl tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması için gerekli kurumsal ve hukuki altyapı oluşturulacak.

Süpermarketlerin can alıcı 10 görsel taktiği
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Kırmızı renk, tüketicilerin zihinlerinde indirim ve kampanya ile özdeşleştirilmiştir. Hipermarketler, kırmızı rengi tüketicilere karşı bir pazarlama aracı olarak kullanıyor. Alışveriş yapmak için bir hipermarkete gittiğimizde içeri girer girmez bizleri birçok kırmızı indirim ilanları karşılıyor. İndirim reyonunu geçtikten sonra asıl ihtiyaçlarımız olan alışverişe başlıyoruz. Fakat alışverişe başlamadan önce bilinçaltımıza kazınan kırmızı renk, içeride indirim olmayan ürünlerde bile kullanılarak satın alma kararlarımız etkileniyor.
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Hipermarketlerde genellikle aşırı büyük alışveriş sepetleri bulunuyor. Bunun başlıca sebebi; tüketicilerde ihtiyacından çok fazla ürün satın alma dürtüsü oluşmasını sağlamak. Malum koca sepetlerin içeresine atılan ürünler sepetin içeresinde kaybolduğu için, ister istemez tüketicilerde psikolojik olarak tatminsizlik yaratabiliyor.
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Sebze ve meyve reyonunda ürünler özellikle tahta kasalar içeresine sunulur ki, tüketicilerde çiftlikten taze gelmiş taze hissini uyandırsın.
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Ayrıca, sebze ve meyve reyonundaki ürünlerin üzerine çalışanlar tarafından ya da otomatik olarak su püskürtüldüğü sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bu tamamen ürünlerin taze ve parlak görünmelerini sağlamak için uygulanan bir satış taktiğidir.
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Hipermarketlerde gündelik ve ucuz ürünler genellikle alt raflara yerleştiriliyor. Çünkü tüketiciler tarafından nasıl olsa ihtiyaç duyulduğunda aranıyor. Pahalı ürünler ise özellikle tüketicilerin göz hizasında raflarda konumlandırılıyor.
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Bir diğer taktik ise; pahalı ürünlerin bulunduğu ürün koridorların dar tutulmasıdır. Koridorların dar tutulmasındaki sebep; tüketiciler o dar koridorundan geçerken çok hızlı geçildiği hissine kapılmalarını sağlayarak yavaşlatmak. Amaç o dar koridordaki ürünleri tüketicilere inceletmek.
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Hipermarketlerde ucuz olmayan ürünler fırsat sepetlerine koyularak ucuz gösterilmeye çalışılır. Bu fırsat sepetleri de genellikle koridor sonlarına yerleştirilir ki, tüketicilerin koridorda almakta tereddüt ettiği ürünü son anda alması sağlansın.
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Et ve balık reyonları genelde aynalı ve beyaz fayanslı duvarlar önüne konumlandırılır, bu da ürünlerin parlak, hijyenik ve taze görünmesini sağlar.
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Hipermarketlerdeki kasalara ulaşmak için neredeyse küçük çaplı bir ürün koridorundan daha geçilir. Kasaların ulaşmadan önceki küçük çaplı koridor, tüketicilerin pisboğazını tetikleyen abur cubur ile doludur ve çoğu zaman da nefislere yenik düşülüp abur cubur tuzağına düşülür.
Title
Aşırı pahalı veya lüks kategorisine giren ürünler genellikle hipermarketlerde özel bölümlerde sergilenir. Bu bölümlerin konsepti raflarıyla olsun, ışıklandırmalarıyla olsun ürünlerin tüketiciler tarafından daha kaliteli oldukları algılanması için hazırlanır.
Title
Süpermarketlerin can alıcı 10 görsel taktiği
Süpermarketlerin can alıcı 10 görsel taktiği
Günümüzde tüketiciler duyusal pazarlamada en çok görme duyusuna maruz kalıyorlar. Mekan tasarımından, raf konumlandırması, ambalaj, logo, renk gibi pek çok unsur ile markalar tüketicilerinin bilinçaltlarını ve satın alma davranışlarını etki altına almayı amaçlıyor. pazarlamasyon..com sitesi tarafından yapılan araştırmaya göre işte o can alıcı teknikler..


Öte yandan, eşel mobil sistemiyle petrol fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerindeki etkisi, bütçe dengesi de gözetilerek, sınırlandırılacak.

Sektörel rekabet ve verimlilik eylem planları hazırlanarak rekabet ortamı iyileştirilecek ve üretim maliyetleri düşürülecek.

Bu arada, Bakan Albayrak YEP'i açıkladığı basın toplantısında, enflasyonla mücadeleye yönelik olarak, mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişgenliğini azaltmak için bazı ithal ürünlerin yerlileştirileceğini, alım garantili enerji kontratlarının, yerlilik oranı da dikkate alınarak, Türk lirası bazlı olmasını sağlayacaklarını, kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde geçmiş enflasyon yerine YEP enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılarak enflasyondaki "atalet" etkisini sınırlandıracaklarını belirtmişti.

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