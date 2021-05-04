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Ekonomi Market genelgesi esnafı sevindirdi Fırsatçılığa son verildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Market genelgesi esnafı sevindirdi: Fırsatçılığa son verildi

Tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili usul ve esasların yeniden belirlenmesinin esnaf ve sanatkar adına sevindirici bir karar olduğuna işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İçişleri Bakanlığı'nın market genelgesi ile fırsatçılığa son verildiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Market genelgesi esnafı sevindirdi: Fırsatçılığa son verildi
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'market tedbirleri' konulu genelge gönderdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, söz konusu genelge kapsamında marketlerde temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin dışındaki ürünlerin satışına izin verilmeyeceğini anımsattı.

Tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili usul ve esasların yeniden belirlenmesinin esnaf ve sanatkar adına sevindirici bir karar olduğuna işaret eden Palandöken, "Market genelgesi ile fırsatçılığa son verildi. Haksız bir uygulama ortadan kalktı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, marketlerde bazı ürün gruplarının satışının yasaklanmasının yalnızca fiziksel ortamda gerçekleştirilen alışveriş için geçerli olduğunu, buna karşın internetten satışların devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Marketlerin internet satışlarına da kısıtlama getirilmeli. Bu konuda bulunduğumuz taleplerin takipçisi olacağız. Taleplerimizin dikkate alınarak haksız rekabetin ortadan kalkmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'a ve emeği geçen herkese esnafımız adına teşekkür ediyorum."

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, zincir marketlerde temel ihtiyaçlar dışında ürün satışının yasaklanması konusundaki kararı sevinçle karşılayıp teşekkür etti.

AYTO Başkanı Ülken, kısıtlama günlerinde zincir marketlerin beyaz eşya, kırtasiye, ayakkabı, tekstil ve elektronik gibi acil ihtiyaçlar dışında ürün satmaya devam etmelerinin adil olmadığını ifade ederek, "İçişleri Bakanlığı’nın yeni genelgesine göre zincir marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışında ürün satışına izin verilmeyecek. Daha önce ısrarla ifade ettiğimiz bu konunun düzenlenmesinde emeği geçen TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve İçişleri Bakanlığına teşekkür ediyorum" dedi.


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