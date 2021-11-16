Market teslimat uygulamalarına yönelik şikayet yağıyor: Yüzde 357 artış var

Özellikle pandemi döneminde tüketicilerin hayatını kolaylaştıran sektörlerden biri olan market teslimat uygulamaları, popülerliğini tüm dünyada koruyor.

Kullanıcıların evlerinin konforunu terk etmeden kolaylıkla tüm market ihtiyaçlarını karşılayan bu uygulamaların gün geçtikçe daha fazla ilgi görmesi beraberinde şikayetleri de getirdi.

Şikayetvar, tüketicilerin market teslimat uygulamalarıyla ilgili en çok sorun yaşadığı konuları açıkladı.

ŞİKAYETLER YÜZDE 357 ARTTI: SAYI 20 BİNİ AŞTI

Market teslimat uygulamalarıyla ilgili verilerin paylaşıldığı rapora göre, bu sektörle ilgili 2020’in ilk 9 ayında 4.498 olan şikayet sayısı 2021’in aynı döneminde yüzde 357 artış göstererek 20 bin 505’e yükseldi. Şikayet artışıyla paralel olarak çözüm sayısı da arttı. 2020’de bu sektörle ilgili ulaşan şikayetlerin 1.005 çözüme kavuşurken 2021’de bu rakam 2 bin 969 oldu.

REKLAM

Market teslimat uygulamalarıyla ilgili en çok şikayet edilen konular ise şöyle sıralandı:

“Siparişin teslim edilmemesi veya geç teslim edilmesi, gönderilen ürünlerin bozuk, yanlış, eksik ya da tarihi geçmiş olması, verilen siparişin temin edilmemesi ve iptal edilmesi, kampanya şartlarına uyulmaması (“Kampanya kodu kullanılmıştır” hatası, kampanyalı ürünün temin edilmemesi), uygulamada yaşanan sorunlar (Sisteme giriş çıkış sorunları, üyelik problemleri).”

EKONOMİ Çeyrek altın bin liraya ulaştı

EKONOMİ Tesla'ya 162 milyon dolarlık dava