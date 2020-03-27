Markete 10 saat hizmet tavsiyesi : Açılış ve kapanış saatlerinde düzenlenmeye gidildi

“Koronavirüs ilk defa Türkiye’de görülmesinin ardından marketlerde yoğunluk yaşandı. Şanlıurfa’da yoğun bir kent olduğu için bizde bazı tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirimizi hem halk hem de çalışanlarımız için almak zorundaydık. Koronavirüsün ilk belirtisi yüksek ateş olduğun için müşterilerimizi ilk önce kapı girişinde ateşini ölçüyoruz. Markette sosyal mesafe alanları oluşturduk. Marketin her yerine uyarıcı yazılar yazdık. Bütün personellerimizin maske ve eldiven takmalarını zorunlu hale getirdik. Personellerimiz için 3 saate 1 maske ve eldiven değişikliği yapılıyor. Marketin giriş ve çıkışında dezenfekte ürünlerini konumlandırıyoruz. Market içerisinde kolonya kullanımı artırıldı. Müşteriler koronavirüs ilk kez Türkiye’de çıkmasının ardından markete gıda ve temizlik ürünlerine talep etmeye başladı.”