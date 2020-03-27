Ekonomi Markete 10 saat hizmet tavsiyesi Açılış ve kapanış saatlerinde düzenlenmeye gidildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Markete 10 saat hizmet tavsiyesi : Açılış ve kapanış saatlerinde düzenlenmeye gidildi

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, sağlıklı hizmet ve dengeli çalışma şartlarının sağlanması açısından GPD üyesi marketler için çalışma saatlerinin 10:00-20:00 arasında düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı aldıklarını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Aykaç, çalışan sağlığının ve yeterli dinlenme ile dengeli çalışma ihtiyaçlarının, yoğun halk talebinin kesintisiz karşılanması için önem taşıdığını aktardı.

Aykaç, şunları kaydetti: "Aldığımız tavsiye kararı, üyemiz marketlerin 26 Mart Perşembe gününden itibaren çalışma saatlerini haftanın yedi günü 10:00 açılış ve 20:00 kapanış olarak düzenlemeleri yönündedir. Çalışanlarımızın işe geliş gidiş koşullarını, mağaza içinde oluşacak yoğunlukları, ürün tedarik süreçlerimizi ve market içi sağlıklı hizmet için genel hijyen çalışmalarını dikkate alarak bu kararı verdik. Müşterilerimizin acil ihtiyaçları haricinde evden çıkmamaya özen göstereceklerine ve alışverişleri için bu saatlere dikkat edeceklerine inanıyoruz. Alınan tedbirler hem toplumun hem de market çalışanlarının sağlığının korunması açısından önemli."

Hastane gibi market: Ateşi ölçülen müşteriler dezenfekte edildikten sonra alış veriş yapabiliyor
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Türkiye’de korona virüs salgınına karşı, insan sirkülasyonunun en fazla olduğu yerlerden olan marketler de müşterilerini ve çalışanlarını virüsten korumak için tedbirlerini arttırdı.
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Şanlıurfa’da giriş kapılarına uyarı yazıları asılan bir market alışveriş için gelenlerin önce ateşini ölçüyor, ardından kolonya ikram edip ellerini dezenfekte etmeleri sağlanarak güvenli alış veriş ortamı sağlanıyor.
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Alış verişini yapan vatandaşların kendi aralarındaki ve market çalışanları arasındaki sosyal mesafeyi korumaları için kasaların olduğu alana “Sağlığınız için bu alanda bekleyin” uyarıcı yazılarla birlikte bariyerler konuldu.
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Markette görevli personelin tamamı ise eldivenli ve maskeli hizmet veriyor.
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Halkın ve personellerin sağlığını korumak için markette güvenlik uygulamaları başlattıklarını belirten market yetkilisi Saadet Aişeoğlu, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Koronavirüs ilk defa Türkiye’de görülmesinin ardından marketlerde yoğunluk yaşandı. Şanlıurfa’da yoğun bir kent olduğu için bizde bazı tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirimizi hem halk hem de çalışanlarımız için almak zorundaydık. Koronavirüsün ilk belirtisi yüksek ateş olduğun için müşterilerimizi ilk önce kapı girişinde ateşini ölçüyoruz. Markette sosyal mesafe alanları oluşturduk. Marketin her yerine uyarıcı yazılar yazdık. Bütün personellerimizin maske ve eldiven takmalarını zorunlu hale getirdik. Personellerimiz için 3 saate 1 maske ve eldiven değişikliği yapılıyor. Marketin giriş ve çıkışında dezenfekte ürünlerini konumlandırıyoruz. Market içerisinde kolonya kullanımı artırıldı. Müşteriler koronavirüs ilk kez Türkiye’de çıkmasının ardından markete gıda ve temizlik ürünlerine talep etmeye başladı.”
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Markette yoğunluk olarak gıda ve hijyenik ürünler alan müşterilerde, koronavirüs tehdidi nedeniyle marketin böyle bir uygulamanın yapılmasından dolayı memnun olduklarını belirterek, en kısa zamanda salgın hastalığın yok olmasını temennisinde bulundular.
Hastane gibi market: Ateşi ölçülen müşteriler dezenfekte edildikten sonra alış veriş yapabiliyor
Şanlıurfa'da bir markette, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hastaneleri aratmayan tedbirler alındı. Ateşi ölçülen müşterilen dezenfekte edildikten sonra alış veriş yapabiliyor. Marketin kasasında ise konulan bariyerlerle müşteri ve çalışanlar arasındaki sosyal mesafe korunuyor.


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