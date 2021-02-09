Ekonomi Meyve sebzede yeni düzenleme Artık açık alanda satılamayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Marketlerde meyve sebze artık açık alanda satılmayacak

Meyve sebzede yeni düzenleme: Artık açık alanda satılamayacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre marketlerde yapılan meyve sebze satışına ilişkin yeni düzenleme yolda. Bakanlık tarafından hazırlanan taslağa göre; bazı sebze ve meyveler artık açık alanda satılamayacak ve tüketici tarafından seçilemeyecek.

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ticaret Bakanlığı, meyve ve sebzelerin ambalajlanma, depolama ve taşınmasına ilişkin taslak hazırladı.

Sektörün görüşüne açılan taslağın hayata geçirilmesiyle sebze ve meyvelerin bazılarının açık alanlarda satışı son bulacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre, marketlerde oluşturulacak özel kapalı alanlarda satılacak bu ürünler tüketici tarafından seçilemeyecek.

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Ahududu, böğürtlen, dut, mango, şeftali, mantar gibi ürünler düzenleme kapsamında yer alırken, karpuz, kavun, kestane, mısır, nohut, muz, soğan, patates gibi ürünler ise açıkta satılmaya devam edecek.

ZAYİATIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yeni düzenlemeyle hem zayiatın önüne geçileceğini hem de tüketicinin daha kaliteli ürün tüketeceğini ifade etti.

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