Ava çıkanlar 500 kasayı doldurup döndü fiyatı 40 lira birden düştü

Marmara Denizi’nde balıkçıların ağına takılan lüfer miktarında son 15 yılın en bol dönemi yaşanıyor. “Denizleri prensi” olarak bilinen lüfer, geçtiğimiz yıllarda 70-100 TL bandında seyrederken Gürpınar Su Ürünleri halinde bu sezon tanesi 20 TL bandına kadar düştü.

Tezgahlardaki fiyatlar hem satıcıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Denizlerdeki bolluğun ise Ocak ve Şubat aylarına kadar devam edeceği belirtildi.

Lüfer balığı başlangıçta tanesi 60 TL’ydi, şuanda tanesi 20-22 TL civarında

'ŞU AN LÜFER AKINI VAR'

Gürpınar Su Ürünleri halinde yıllardır komisyonculuk yaptığını ifade eden Yunus Akgöz,

“Şuan lüfer akını var. Maşallah bereketli, en kötü kayık 400-500 kasa lüfer yakaladı bugün. Balık bol bereketli, insanlar balık yesin. Virüse de iyi geliyor bu arada balık, denizlerimizde herhangi bir problem yoktur, insanlar rahatlıkla tüketebilir. 6 aylık bebeğine haşlasın, yedirsin. Şu anda bu fiyatlar makul, bu fiyatlar aşağıya da çok düşeceğini zannetmiyorum. Karadeniz’den, boğazdan geliyor genelde bu tutulan balıklar. İnsanlar rahatlıkla tüketebilir bu balığı.” diye konuştu.

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Marmara Denizi’nde balıkçıların ağına takılan lüfer miktarında son yılların en yoğun dönemi yaşanıyor.

TANESİ 60 LİRADAN 20 LİRAYA GERİLEDİ

Su Ürünleri Hali Komisyoncular Derneği Başkanı Mahmut Uçan,

‘’Lüfer balığı başlangıçta tanesi 60 TL’ydi, şuanda tanesi 20-22 TL civarında. Balığın daha da bol olmasını bekliyoruz. Lüfer balığın denizin canavaradır ve çok kaliteli bir balıktır. Av döneminin 1-2 ay daha sürmesi gerekiyor, 3 ay da sürebilir. Balıklar Marmara Denizi ağırlıklı olarak Beykoz ve Paşabahçe’den çıkıyor. Denizin kirli olmasının, musilajın balıkla hiç alakası yok. Biz kendimiz her gün en az 2-3 kilo balık yeriz. Hamsi, lüfer, palamut olsun hepsini tüketiyoruz. Halkımız çok rahat bir şekilde tüketebilir. Şu an en sağlıklı gıda balık. Başlarda 60 liraydı, şuan 20-25 lira tezgahlarda da 30-35 lira. Palamutun adı var lüferin tadı var. Lüfer çok kaliteli ve lezzetli bir balıktır. Hatta biz bazen halk arasında ‘paşa balığı’ deriz. En son bu bolluk 2008-2009 yılllarında yaşanmıştı. Bunun akabinde ise sarıkanat çıkacak, oda yeni başladı.’’ dedi.

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Lüfer balığı başlangıçta tanesi 60 TL’ydi, şuanda tanesi 20-22 TL civarında

Komisyoncular gecenin erken saatlerinde teknelerden balıkları mezat alanına getirerek alıcılarla pazarlık yaptı. Balık satışı sabah saatlerine kadar devam etti.

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