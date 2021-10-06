Ekonomi Fransadan İngiltereye tehdit Sabrımızın sınırı var elektriği keseriz
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Fransa’dan İngiltere’ye tehdit: Sabrımızın sınırı var elektriği keseriz

İngiltere'de Brexit sonrası ortaya çıkan akaryakıt krizine yönelik önlemler alınmaya çalışılırken yeni bir kriz ise kapıda bekliyor. Balıkçılık hakları konusunda dokuz aydır sakin ve güzel bir şekilde İngiltere ile pazarlık ettiklerini dile getiren Fransız Bakan Beaune, sabırlarının bir sınırı olduğunu vurgulayarak İngiltere’yi Manş Adaları’ndaki elektrik kaynağını kesmekle tehdit etti.

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Haber Merkezi İHA
Fransa’dan İngiltere’ye tehdit: Sabrımızın sınırı var elektriği keseriz
Fransa’nın Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa’nın Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Fransız basınına verdiği demetçe, İngiltere’nin Brexit sonrası erişim anlaşması kapsamında Fransız tekneleri tarafından talep edilen tüm balıkçılık lisanslarını vermeyi reddetmesine seyirci kalınmayacağını belirtti.

SABRIMIZIN SINIRI VAR

İngiltere’ye balıkçılık hakları konusunda baskı yapılacağını söyleyen Beaune, "Sabrımızın bir sınırı var, 9 aydır sakin ve güzel bir şekilde pazarlık ettik ama bu kadar yeter. Önümüzdeki günlerde İngiltere üzerinde Avrupa veya ulusal düzeyde baskı önlemleri alacağız" dedi.

Fransa’nın Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune
Fransa’nın Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune

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'ELEKTRİĞİ KESERİZ' UYARISI

Fransa’nın Manş Adaları’ndaki elektrik kaynağını kesebileceği konusunda İngiltere’ye uyarıda bulunan Beaune, İngiltere’nin Manş Adaları’ndan enerji tedariki için Fransa’ya bağlı olduğunu ifade etti. Bakan Beaune, İngiltere hükümetine atıfta bulunarak, "Tek başına yaşayabileceklerini düşünüyorlar, dahası Avrupa’ya saldırıyorlar ve bu işe yaramadığı için hem riskler artıyor hem de saldırganlaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Aynı tehdit Fransa Denizcilik Bakanı Girardin’den de gelmişti

Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin de daha önce, ülkesinin yüzde 95’i Fransa’dan su altı kablolarıyla sağlanan Jersey’nin elektrik arzını kesme tehdidinde bulunmuştu. Girardin Fransız parlamentosuna, Manş Adaları sularına erişimi düzenleyen yeni kuralların "kabul edilemez" olduğunu ve Fransa’nın misilleme tedbirlerinin kullanıma hazır olduğunu belirtmişti. Girardin, "Durumun buraya gelmesinden dolayı üzgünüm ancak mecbur kalırsak yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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NE OLMUŞTU?

Avrupa Birliği (AB) teknelerinin İngiltere sularında balık tutma hakkı, İngiltere’nin 1 Ocak 2021’de AB’den ayrılmasının ardından Londra ve Brüksel arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşması müzakerelerinin önünde önemli bir engel olmuştu. İngiltere, Brexit sonrası yapılan anlaşmada Fransız gemilerine özellikle Jersey’de balıkçılık izni vermek için öngörülmeyen şartlar getirmişti. Kendine has bir yönetimi olan ve uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil edilen Jersey hükümetinin, İngiltere-Avrupa Birliği Ticaret ve İşbirliği Anlaşması (TCA) kapsamında uygulamaya koyduğu yeni lisans sistemi, Fransız teknelerinin Jersey sularında balıkçılık geçmişine sahip olduklarını göstermelerini gerektirirken, Fransız yetkililer bu karara tepki göstermişti. Fransız yetkililer, Manş Adaları açıklarında balık tutmak için "yeni teknik önlemlerin" Avrupa Birliği’ne (AB) iletilmediğini ve bu durumun da yeni önlemleri "geçersiz" hale getirdiğini belirtmiş, söz konusu anlaşmazlık, geçtiğimiz mayıs ayında yaklaşık 50 Fransız gemisinden oluşan bir filonun Jersey’deki Saint Helier limanının önünde düzenlediği protesto ile iyice alevlenmişti. Fransız balıkçılar daha sonra, yeni erişim lisansları için başvuruda bulunmuştu.

Geçtiğimiz hafta İngiltere, küçük AB teknelerinin yeni lisanslar için yaptığı 47 başvurudan sadece 12’sini vereceğini söylemişti. Jersey Adası da 169 talepten 64’üne tam, 31’ine geçici lisans verirken, 75 başvuruyu ise reddetmişti.

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