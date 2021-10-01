Dünya İngilterede şimdi de kasap krizi Yurt dışından getirtecekler
AVRUPA

İngiltere'de şimdi de kasap krizi: Yurt dışından getirtecekler

Brexit sonrasında koronavirüsün de etkisiyle akaryakıt krizinden sonra İngiltere'de şimdi de kasap sıkıntısı baş gösterdi. İngiliz The Times gazetesi, bakanların ülke dışından 1000 kasap getirtmeyi planladığını duyurdu.

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İngilterede şimdi de kasap krizi: Yurt dışından getirtecekler
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Akaryakıt kriziyle birlikte zor günler geçiren Birleşik Krallık’ta şimdi de kasap sıkıntısı yaşanıyor… İngilizler ülkede eğitimli kasap eksikliği yaşandığını açıkladı. Noel döneminin yaklaşmasıyla birlikte İngiliz hükümeti harekete geçti.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden The Times, İngiltere kabinesinin ülke dışından kasapların gelebilmesi için vize kurallarını gevşetmeyi planladığını aktardı. Gazetenin haberine göre ülkeye yaklaşık 1000 yabancı kasap alınmasının gündemde olduğu belirtildi.

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İngiltere'de, BM'den ayrılmasıyla birlikte bazı ürünlerde tedarik sorunu yaşıyor.

İngiliz Et İşleme Derneği’nin verilerine göre, süpermarketlerde et satılabilmesi için endüstrinin 15 bin çalışana ihtiyaç olduğunu duyurdu. Derneğin sözcüsü, “Gıda tedarikini devam edebilmek için günü gününe çalışıyoruz fakat Noel dönemindeki ürünlerin hazır edilebilmesi için haziran ve temmuz ayından çalışmalara başlanması gerekiyordu fakat bu konuda çalışan sorunu yaşanıyor” dedi.

YILDA 442 BİN TL KAZANIYORLAR

Dernek tarafından yapılan açıklamada İngiliz kasapların maaşlarına ve asgari ücretlerine zam yapılmasının teklif edildiği fakat birçok kasabın bu işi bırakma kararı aldığı da belirtildi. The Times, Birleşik Krallık’ta, eğitimli bir kasabın yılda 37.000 sterlin (442 bin TL) kazanabildiğini aktardı.

Puan bazlı göçmen sistemine göre İngiltere'de kasaplar yetenekli iş gücü olarak görüşüyor ve ülkeye giriş yapabiliyor. Fakat The Times gazetesi, hükümetin kasapların ülkeye gelmesi için zorunlu koştuğu iyi seviyede İngilizce bilmesi zorunluluğunun gevşetmeyi gündemine aldığını aktardı.

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