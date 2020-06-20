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Ekonomi Marmarabirlik Başkanı Asa 19 markada tağşiş ve taklit olması üzücü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Marmarabirlik Başkanı Asa: 19 markada tağşiş ve taklit olması üzücü

Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı tağşiş ve taklit listesinde zeytinyağı üretimi yapan 19 markanın olmasının üzücü olduğunu ifade eden Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Üreticinin emeği çalınıyor” dedi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, kaliteli zeytinyağı için zeytinin dalından toplanıp işlenmesi ve sofraya kadar olan zincirin önemine vurgu yaptı. Asa, “Zeytinyağının kalitesi, rengine bakılarak anlaşılamaz. Zeytinyağının rengi zeytin çeşidine, olgunluk durumuna ve hasat zamanına bağlı olarak değişiklik gösterir. Kaliteli bir zeytinyağı, meyvemsi tat-kokuya sahiptir, herhangi bir bozulma, kokuşma, asidik bir tat ve aroma içermez. Zeytinyağı zeytin meyvesinde bolca bulunan fenolik bileşenler sayesinde insan vücudunun ihtiyacı olan antioksidanların zengin bir kaynağıdır, bir sağlık iksiridir” dedi.

Hidamet Asa, zeytinyağı alırken dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle anlattı:

“Tüketicilerimiz zeytinyağı satın alırken mutlaka ambalajlı ve etiketli ürünler satın almalı ve ürün etiketinde işletme kayıt numarası, zeytinyağının sınıfı (natürel sızma, riviera v.b.) belirtilmiş olmasına dikkat etmelidirler.

Ambalajlı ve işletme kayıt belgesi bulunan gıdalar Tarım Orman Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Bununla birlikte tüketicilerin tağşişli ürünlerden kendilerini korumaları, ancak marka değeri olan kooperatif ve kurumsal firmaların ürünlerini tercih etmeleri ile mümkün olabilir.

Kooperatiflerde hiçbir şekilde tağşiş olmaz. Marmarabirlik bir kooperatif markasıdır. 1954’ten bugüne sofralık zeytinde doğal üretim yapmaktadır. Ürettiğimiz zeytinyağında da aynı doğalık ve kalite vardır. ”

HALK SAĞLIĞI HİÇE SAYILIYOR

“Günümüzde zeytinyağı piyasasında birçok üretici ve marka bulunmakla beraber zeytinyağında sıklıkla tağşiş ile karşılaşılmaktadır “diyen Asa, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ticari kazançlarını ön planda tutarak daha düşük maliyetli bitkisel yağları veya düşük kalitedeki yağlara prina yağı karıştırmak suretiyle haksız kazanç elde eden bu kişiler, etik değerleri ve halk sağlığını hiçe saymaktadırlar. Zeytinyağında yapılan tağşiş tüketiciler tarafından çoğu zaman anlaşılamamakta, kolay tespit edilememektedir. Zeytinyağının buzdolabında donmasının o yağın karışım olup olmadığı konusunda kesin bilgi vermeyeceği gibi renginin koyu yeşil ya da açık sarı olması da bir kalite unsuru değildir. Tağşişin tespiti, Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) akredite laboratuvarlarının kontrolünde yapılabilmektedir.”

CEZALAR YETERLİ DEĞİL

Yıllarca mücadele edilen tağşiş sorununun biran önce çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Hidamet Asa,

“Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaların isimlerini, adreslerini ve markalarını kamuoyuna açıklamakta ve para cezası uygulamaktadır. Ancak zeytinyağı sektöründe her geçen gün artan taklit ve tağşiş bu cezaların ve yaptırımların yeterli olmadığını göstermektedir. Üreticinin alın terinin emeği çalınırken, tüketicinin sağlığı ile oynanmaktadır. Ağır ekonomik yaptırımların yanı sıra hapis cezası uygulanmalıdır” diye konuştu.

1915 Çanakkale Köprüsü’nden muhteşem kareler
FOTOĞRAF 27
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Geçtiğimiz 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törenle 32 bloktan oluşan köprünün ayaklarının son montajı gerçekleştirilmişti.
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Devam çalışmaların ardından köprü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.
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17 metre genişliği ve 30 metre uzunluğunda yapılacak tabliyeler toplam 42 parçadan oluşacak.
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Köprü şantiyesinde devam eden çalışmalarla birlikte önümüzdeki günlerde tabliyelerin itme sürme yöntemiyle yerleştirilecekleri alana getirilecek.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu’nun Sütlüce mevki’i arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış, 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği de 318 metreye ulaşmıştı.
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Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken, 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına sahip olacak.
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Köprünün ayakları ise 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni temsil edecek.
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18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni temsil eden köprü 32 bloktan oluşacak. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak.
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1915 Çanakkale Köprüsü’nün Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor.
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Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor.
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Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek.
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Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki’ye yatırımcı talebinin artacağı ön görülüyor.
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1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.
Title
1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.
Title
1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.
Title
1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.
Title
1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.
Title
1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.
Title
1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.
Title
1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.
Title
1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.
Title
1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.
Title
1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.
Title
1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.
Title
1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.
Title
1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.
Title
1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.
1915 Çanakkale Köprüsü’nden muhteşem kareler
Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı tam gaz devam ediyor. 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmalar fotoğraf karelerine yansıdı.


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