Ekonomi Maseratiden 5 milyar euroluk yatırım
OTOMOTİV

Maserati’den 5 milyar euroluk yatırım

Maserati, Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) İtalya’ya yaptığı 5 milyar euroluk yatırım ile tesis yenileme, elektrifikasyon ve otonom sürüş teknolojileri kapsamındaki planlarını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
​Maserati.
​Maserati.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Maserati DNA’sına özgü sürüş dinamiklerinin yanında hızlı şarj özellikleri, yeni nesil elektrik bataryaları ve güç aktarma teknolojisiyle birleştirilecek olan araçlar, Modena, Cassino ve Torino’daki tesislerde üretilecek.

Buna göre, Maserati, elektrikli araçlar, otonom sürüş teknolojileri ve üretim hatlarındaki yenilikler kapsamında 5 milyar euro tutarında yatırım planlıyor.

Plan dâhilindeki yeni modeller, teknolojiyle Maserati’nin geleneksel değerlerini aynı potada birleştirecek benzersiz spor otomobiller olarak tasarlanıyor.

Markanın Modena’daki fabrikasında 800 milyon euro yatırım ile devreye alınacak yeni üretim hattının 2020 yılının ilk çeyreğinde açılması planlanıyor. Elektrikli Maserati serisinin üretiminin plan dâhilinde 2021 yılında başlaması bekleniyor.

Maserati, üreteceği elektrikli araçlarla birlikte mevcut ürün gamındaki modellerini de otonom sürüş özellikleri ile güncellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmiş otoyol asistanına sahip Maserati’de Seviye 2 ile başlayan otonom süreç, aracın şerit giriş çıkışlarını sağlayan ve sürücünün kontrolü kaybettiği durumlarda aracı yol kenarında güvenli bir şekilde durduran Seviye 3’e kadar uzanıyor.

Fiat Chrysler Automobiles’ın 29 Kasım tarihinde Torino’da açıklamış olduğu İtalya’ya yönelik 2019-2021 yatırım planı; 13 adet tamamen yeni veya önemli ölçüde güncellenmiş FCA modeli ile mevcut ya da yeni 12 modelin elektrikli versiyonunu içeriyor. Bu modeller arasında Maserati dışında Fiat’ın Mirafiori'de üretileceği 500’ün elektrikli versiyonu ve Alfa Romeo'nun Pomigliano’da üretileceği yeni bir premium araç da yer alıyor.

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