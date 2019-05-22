May'in yeni Brexit önerisine ilişkin gelişmelerle sterlin düştü

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in anlaşma önerisinin yeni milletvekilleri kazanamadığı ve partisinden 21 milletvekilinin daha desteğini yitirdiği belirtilirken, partinin yeni bir güvenoyu ile May’in görevden ayrılışını hızlandırarak, ülkenin Avrupa Briliği’nden ayrılışını bir kez daha ertelemesini sağlamak istedikleri ileri sürüldü.

İşçi Partisi’nden bir milletvekili, May’in Haziran ayı başında yapılmasını planladığı Brexit anlaşması oylamasını iptal etmesi gerektiğini söyledi.

Gelişmeler etkisiyle, sterlin dolar karşısında yüzde 0.33 düşüşle 4 Ocak tarihinden bu yana en düşük düzeyi olan 1.26633 düzeyine ve euro karşısında yüzde 0.25 değer kaybederek, 1.13535 düzeyine geriledi.

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