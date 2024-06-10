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Ekonomi

Mayıs ayında en çok ihracat gerçekleştirilen il belli oldu

Ticaret Bakanlığı, mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilin 5 milyar 642 milyon dolar ile İstanbul olduğunu açıkladı.

09:38 - 10/06/2024 Pazartesi
DHA
2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde 18 il; 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 58 ilde de ihracat arttı.
2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde 18 il; 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 58 ilde de ihracat arttı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2024 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta

İstanbul yüzde 14,1 artış ve 5 milyar 642 milyon dolarla birinci sırada,

Kocaeli yüzde 15,7 artış ve 2 milyar 851 milyon dolarla ikinci sırada,

İzmir yüzde 15,5 artış ve 2 milyar 214 milyon dolarla üçüncü sırada,

Bursa yüzde 11,1 artış ve 1 milyar 707 milyon dolarla dördüncü sırada,

Tekirdağ ise yüzde 0,9 azalış ve 1 milyar 146 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

İhracatta en fazla artış

2024 yılı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla,

İstanbul 699 milyon dolarla birinci il,

Kocaeli 386 milyon dolarla ikinci il,

İzmir 297 milyon dolarla üçüncü il,

Mersin 214 milyon dolarla dördüncü il,

Bursa ise 171 milyon dolarla beşinci il konumuna yer aldı.

Ayrıca 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde 18 il; 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 58 ilde de ihracat arttı.




#Ticaret Bakanlığı
#İhracat
#İstanbul
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