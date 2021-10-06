Otomotivde çip krizi: Bir marka daha üretimini iki hafta durduracak

8 Nisan’da yapılan açıklamada geçici tesis kapanışları, parça sıkıntısı nedeniyle halihazırda çalışmayan tesisler için bir veya iki hafta daha açılışı uzatıldığı bildirilmişti.

Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Jeep, Maserati, Opel ve Peugeot gruplarının üst kuruluşu olan Stellantis, 26 Mart’ta yaptığı açıklamada, ikisi Kanada’da, biri Meksika’da ve ikisi ABD’de olmak üzere toplamda 5 fabrikasında, çip tedarik sıkıntısı nedeniyle üretimi durduracağını belirtmişti.

Mart ayının sonunda yapılan açıklamada, 7-14 Nisan tarihleri arasında çalışmayacak olan fabrikada motor, şanzıman ve araç üretimi gerçekleştirildiği ve Kona ve Ioniq 5 modellerinin üretiminde aksaklıklar olacağı bildirilmişti.

Alınan karar çerçevesinde Shizuoka bölgesinde bulunan iki Suzuki fabrikasında 5 Nisan'da üretim durduruldu. Sagara'daki tesiste üretim tamamen dururken, Kosai fabrikasındaki 3 üretim hattından biri kapatıldı. Sagara fabrikası Suzuki'nin Swift ve Solio modellerini üretiyordu. Ayrıca Türkiye'den bazı otomotiv devleri bu nedenden dolayı üretimi durdurduklarını açıklamıştı.

Subaru'dan yapılan açıklamada şirketin 10 Mayıs itibariyle bu fabrikadaki tüm üretim hatlarında üretime devam edeceği açıklanırken ara verme nedeniyle finansal tabloların nasıl etkileneceği konusunda kesin bir bilgiye sahip olunmadığı bilgisi yer aldı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, çip tedarik sorunu nedeniyle firma ülke içindeki 14 tesisindeki 27 üretim bandını geçici durduracak. Japon firma bu uygulamanın, daha önce açıklanan aylık üretim oranlarında yüzde 40 düşüşe neden olacağını bildirdi.

Volkswagen, Wolfsburg fabrikasında üretimi kısmen durdurma kararı verdi. Buna göre 60 bin çalışanı olan fabrika tek vardiya ile çalışacak.

Son bir hafta içinde Ford, Toyota ve Tesla derken General Motors da üretimi durduracağını açıkladı. Şirket, ABD'de dört, Meksika'da üç ve Kanada'da bir fabrika, sahaya bağlı olarak iki haftaya kadar kapanacak.

Üretici firmaların, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası küresel düzeyde imalat ve tedarik sıkıntıları devam ediyor. Pandemiden kaynaklı ortaya çıkan çip krizinin 2021 yılında tamamen sona ermesi beklenirken delta varyantı ile vaka sayılarındaki hızlı artış tekrardan dengeleri değiştirdi. Yaşanan gelişmeler sonrasında otomotiv markaları bir bir üretimlerini durduracakları tarihleri açıklamaya başladı. Bu durumun iç piyasada sıfır araç tedarikinde de ciddi sıkıntıya yol açması bekleniyor.

Otomotivde çip krizi: Bir marka daha üretimi durduruyor

Otomotiv dünyasını etkisi altına alan çip tedarik sorunu bir şirketin daha üretime ara vermesine neden oldu. 2020 sadece pandemiyle değil aynı zamanda tüm dünyayı etkileyen çip kriziyle de anılmıştı. 2021'de üreticiler çip krizinin sona ereceğini düşünüyordu ancak delta varyantı bu durumu değiştirdi. Birçok otomotiv markası tek tek üretime ara veriyor. Son olarak Ford, Toyota ve Tesla gibi büyük firmaların ardından General Motors da eylül ayında Kuzey Amerika tesislerinin çoğunda üretimi durduracağını açıkladı. İşte çip krizi nedeniyle üretimlerini durduran markalar..