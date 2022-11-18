Ekonomi MB döviz rezervleri yılın zirvesinde 117,5 Milyar dolar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MB döviz rezervleri yılın zirvesinde: 117,5 Milyar dolar

T.C. Merkez Bankasının toplam rezervleri, 11 Kasımda bir önceki haftaya göre 3 milyar 841 milyon dolar arttı ve 117 milyar 523 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı. MB’nin brüt rezervleri yılın, net rezervleri 7 ayın en yüksek seviyesini gördü. Altın rezervleri ise 38 milyar 507 milyon dolardan 40 milyar 902 milyon dolar seviyesine yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MB döviz rezervleri yılın zirvesinde: 117,5 Milyar dolar
​MB döviz rezervleri yılın zirvesinde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 11 Kasım haftasında hızlı yükseldi. TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 11 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 445 milyon dolar artışla 76 milyar 621 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 Kasım'da 75 milyar 176 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

38.5 MİLYAR DOLARI ALTIN REZERVİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 395 milyon dolar yükselerek 38 milyar 507 milyon dolardan 40 milyar 902 milyon dolara ulaştı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 841 milyon dolar artışla 113 milyar 682 milyon dolardan 117 milyar 523 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.

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