MB'den bankalara talimat: TL'yi daha cazip kılacak ilave tedbirler duyuruldu

TCMB, bankalara uygulama talimatı göndererek TL'yi cazip kılacak yeni, güçlü kararlar aldı.

TCMB, TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda TL mevduatı destekleyecek ilave adımlar attı.

Bankacılık sisteminde Türk Lirası payını artırma ve Türk Lirası'nı tasarruf aracı haline getirme amacını kararlılıkla sürdüren Merkez Bankası, bazı teşvik ve uygulama kolaylıkları da getirdi.

İşte Merkez Bankası'nın aldığı kararlar:

TL mevduatın payı artacak

Merkez Bankası, yerel para Türk Lirası'nı güçlendirmeye yönelik olarak hem standart TL mevduatı destekleyen hem de kur korumalı hesaplardan standart TL mevduata geçişi özendiren yeni adımlar attı.

Standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmaya yönelik aylık TL payı artış hedefi yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi.

KKM'de TL mevduat komisyonu sona erdi

Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi, TL'ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak.

Fatura muafiyet sınırı arttı

İhracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde 50 bin TL'nin üzerinde kredi kullandırılması durumunda kredinin belirlenen harcama alanlarında kullanıldığının belgelenmesi gerekiyor, aksi takdirde bankalar kredinin yüzde 30'u oranında menkul kıymet tesis ediyor ve bu krediler kredi büyümesi sınırına dahil oluyor.

Kredi akışını rahatlatmak amacıyla bu krediler için fatura muafiyet sınırı 250 bin TL'ye yükseltildi.











