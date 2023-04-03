McDonald's'ın ABD ofislerini kapattı: Büyük işten çıkarma hazırlığı yapılıyor

Rekabetçi fiyatlarıyla rakiplerini korkutan Togg’un en ucuz modeli ise 2025 yılında yola çıkıyor. T10S adıyla pazara sunulacak modelin geçen hafta ön satışı yapılan Togg’a göre yüzde 25 daha ucuz olması bekleniyor. T10S, 400 bin adetle toplam üretimde de aslan payını alacak.