Ekonomi Meganeı Karsan üretecek 5 yıllık anlaşmayla 210 milyon TL yatırım yapacak
OTOMOTİV

Megane’ı Karsan üretecek: 5 yıllık anlaşmayla 210 milyon TL yatırım yapacak

Renault’nun Bursa’da ürettiği Megane sedan modelini 2022’nin sonundan itibaren Karsan üretmeye başlayacak. Yıllık 55 bin adet olmak üzere 5 yıllık üretim için 210 milyon liralık yatırım yapılacak. Oyak Renault ise düşük emisyonlu modellerin üretimi için hatlarında yer açmış olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Megane’ı Karsan üretecek: 5 yıllık anlaşmayla 210 milyon TL yatırım yapacak
Fotoğraf: Arşiv

Oyak Renault, Karsan ile 2022’nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere mevcut Megane sedan üretimi için 5 yıllık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında, mevcut Megane sedan üretiminin Karsan’a devredilerek Oyak Renault fabrikasının kapasitesinde yeni nesil araçlara yer açılması amaçlanıyor.

SADECE ÜRETİMDEN KARSAN SORUMLU

  • Aracın üretimi ve montajından Karsan sorumlu olurken, Oyak Renault kaporta parçalarının üretim faaliyetine devam edecek. Aynı zamanda Oyak Renault, üretimi tamamlanmış araçların kalitesinden ve parça tedarikçileri ile ilişkilerden sorumlu olmaya devam edecek. İş birliği kapsamında, Megane Sedan’ın üretiminin 5 yıl boyunca Karsan tarafından gerçekleştirilmesi öngörülürken, yıllık 55 bin adetlik üretim hacmi oluşturulması bekleniyor. Karsan tesislerinde yapılması için planlanan yatırım tutarı ise 210 milyon lira.

Antoine Aoun - Okan Baş
Antoine Aoun - Okan Baş

İŞBİRLİĞİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, “Karsan ile hayata geçireceğimiz bu çalışma ile Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunacağımıza ve sektöre farklı bir açılım getireceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş ise, “Karsan olarak Oyak Renault ile gerçekleştireceğimiz bu iş birliğinden dolayı mutluyuz. Renault Megane sedan modelinin üretim sorumluluğunu almış olmak bizleri heyecanlandırıyor. Bu proje ile Oyak Renault iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Kuzey Makedonya alevlere teslim

Kuzey Makedonya
alevlere teslim

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor: Şehir merkezi tehdit altında.
Meteorolojidensıcak hava uyarısı

Meteorolojiden
sıcak hava uyarısı

​Normallerin sekiz derece üzerinde olacak!
Enflasyon açıklandı

Enflasyon açıklandı

​TÜFE'de aylık bazda yüzde 1,80 artış gerçekleşti.

​Milli Savunma Bakanlığı rakamları paylaştı.

​110 kişiyi mağdur eden çeteye şafak operasyonu.

Yangın hızla yayılınca ​hayvanlar için seferber oldular.

​Gece yarısı bir korkutan deprem daha oldu.

​Ajanslardan Türkiye karşıtı operasyon.
40 şüpheli<br>için gözaltı kararı

40 şüpheli
için gözaltı kararı

​Ankara merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu.

İki ülke yangın fırtınaları ile mücadele ediyor.

​Yakalanmamak için küçük gruplara bölündüler.

​Katar'a bu kez Hollywood filmi üzerinden saldırı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kays Said'e demokrasi mesajı.

​Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 35 arttı.

'​Aşı olanlar sayesinde virüsün dolaşımdaki etkinliği kırılacak.'

​Azra'nın cesedi, ormanlık alanda toprağa gömülmüş olarak bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.