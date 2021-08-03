​Megane’ı Karsan üretecek: 5 yıllık anlaşmayla 210 milyon TL yatırım yapacak

Oyak Renault, Karsan ile 2022’nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere mevcut Megane sedan üretimi için 5 yıllık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında, mevcut Megane sedan üretiminin Karsan’a devredilerek Oyak Renault fabrikasının kapasitesinde yeni nesil araçlara yer açılması amaçlanıyor.

SADECE ÜRETİMDEN KARSAN SORUMLU

Aracın üretimi ve montajından Karsan sorumlu olurken, Oyak Renault kaporta parçalarının üretim faaliyetine devam edecek. Aynı zamanda Oyak Renault, üretimi tamamlanmış araçların kalitesinden ve parça tedarikçileri ile ilişkilerden sorumlu olmaya devam edecek. İş birliği kapsamında, Megane Sedan’ın üretiminin 5 yıl boyunca Karsan tarafından gerçekleştirilmesi öngörülürken, yıllık 55 bin adetlik üretim hacmi oluşturulması bekleniyor. Karsan tesislerinde yapılması için planlanan yatırım tutarı ise 210 milyon lira.

Antoine Aoun - Okan Baş

İŞBİRLİĞİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, “Karsan ile hayata geçireceğimiz bu çalışma ile Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunacağımıza ve sektöre farklı bir açılım getireceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş ise, “Karsan olarak Oyak Renault ile gerçekleştireceğimiz bu iş birliğinden dolayı mutluyuz. Renault Megane sedan modelinin üretim sorumluluğunu almış olmak bizleri heyecanlandırıyor. Bu proje ile Oyak Renault iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.