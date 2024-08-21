Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında bir öğretim üyesinin YKS sınavında eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleştiği ileri sürüldü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada söz konusu iddia yalanlanarak manipülasyon olduğu belirtildi.