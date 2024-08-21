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Ekonomi

'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa etti' iddialarına resmi açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevinden istifa etmek istedi” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

09:58 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:44 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Mehmet Şimşek (Arşiv)
Mehmet Şimşek (Arşiv)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddialara açıklama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiası doğru değildir.
Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."



#Mehmet Şimşek
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#DMM
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