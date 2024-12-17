Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken asgari ücret tahmini: Enflasyon üzerinde kalacak

"Vatandaşlarımız müsterih olsun. Birçok alanda enflasyonda hissedilebilir yavaşlama başladı. Bu yıl asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"

"Vatandaşlarımız müsterih olsun. Birçok alanda enflasyonda hissedilebilir yavaşlama başladı. Bu yıl asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili açıklamada bulundu. Yeni asgari ücretin enflasyonun üzerinde olacağına vurgu yapan Mehmet Şimşek,

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili açıklamada bulundu. Yeni asgari ücretin enflasyonun üzerinde olacağına vurgu yapan Mehmet Şimşek,

"Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı.

"Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı.

Bakan Şimşek, çalışanların ve emeklilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, aylık ve ücretlerde iyileştirmelere gidildiğini ve enflasyonun üzerinde artış yapıldığını söyledi. Şimşek,

Bakan Şimşek, çalışanların ve emeklilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, aylık ve ücretlerde iyileştirmelere gidildiğini ve enflasyonun üzerinde artış yapıldığını söyledi. Şimşek,

2025 yılı asgari ücret zam oranı ile ilgili bir çok rakam konuşulurken yapay zekadan gelen oran 2024 ile benzer olacağı yönünde olmuştu. 2024 yılı asgari ücret zam oranı yüzde 49 olarak açıklanmış 2024 yılında uygulanacak asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlenmişti. Bakan Şimşek'in son açıklaması da asgari ücretin yüzde 45'lik enflasyon oranının üzerinde olacağı yönünde oldu. Piyasa beklentileri ve masadaki oranlar da buna yakın seyirde...