Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken asgari ücret tahmini: Enflasyon üzerinde kalacak
Seda Ekinci
15:5017/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Bakan Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda bu yıl asgari ücretin enflasyon üzerinde olacağını açıkladı.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret için geri sayım yapılırken son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. 2025 yılı asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı tartışmaları sürerken Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda güçlü bir tahminde bulunan Bakan Şimşek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Birçok alanda enflasyonda hissedilebilir yavaşlama başladı. Bu yıl asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" dedi. İşte Bakan Şimşek'in açıklaması ve piyasa beklentilerine göre 2025 yılı asgari ücret beklentileriyle oluşturulan maaşların olası tablosu...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili açıklamada bulundu. Yeni asgari ücretin enflasyonun üzerinde olacağına vurgu yapan Mehmet Şimşek,
"Vatandaşlarımız müsterih olsun. Birçok alanda enflasyonda hissedilebilir yavaşlama başladı. Bu yıl asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
dedi.
"Asgari ücret enflasyonun üzerinde seyredecek"
Bakan Şimşek, çalışanların ve emeklilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, aylık ve ücretlerde iyileştirmelere gidildiğini ve enflasyonun üzerinde artış yapıldığını söyledi. Şimşek,
"Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı.
Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek."
değerlendirmelerinde bulundu.
İşte Mehmet Şimşek'in açıklaması ve piyasa beklentilerine göre 2025 yılı asgari ücreti
Yüzde 45 zam yapılırsa yeni asgari ücret 24 bin 650 lira olacak
Yüzde 46 zam yapılırsa yeni asgari ücret 24 bin 822 lira olacak
Yüzde 47 zam yapılırsa yeni asgari ücret 24 bin 992 lira olacak
Yüzde 48 zam yapılırsa yeni asgari ücret 25 bin 162 lira olacak
Yüzde 49 zam yapılırsa yeni asgari ücret 25 bin 332 lira olacak
Yüzde 50 zam yapılırsa yeni asgari ücret 25 bin 503 lira olacak
Yapay zeka da tahmin etmişti
2025 yılı asgari ücret zam oranı ile ilgili bir çok rakam konuşulurken yapay zekadan gelen oran 2024 ile benzer olacağı yönünde olmuştu. 2024 yılı asgari ücret zam oranı yüzde 49 olarak açıklanmış 2024 yılında uygulanacak asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlenmişti. Bakan Şimşek'in son açıklaması da asgari ücretin yüzde 45'lik enflasyon oranının üzerinde olacağı yönünde oldu. Piyasa beklentileri ve masadaki oranlar da buna yakın seyirde...
2023 Ocak ayında net 8.506,80 TL olarak belirlenen asgari ücret 1 Temmuz itibarıyla
yüzde 34
zamlanarak net 11.402,33 TL oldu.
2024 yılı Asgari ücret zammı
2024 yılı ocak ayında
asgari ücret, %49 artışla
net 17.002 TL oldu. Temmuz ayında ise herhangi bir zam yapılmadı.
Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısının sona ermesiyle birlikte, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklamalarda bulundu. Ağar, "Açıklama saatine 10 dakika kala rakamın belirlendiğini ve bizim bulunmamızın bir anlamı olamadığı söyledik. İşveren tarafı bize rakam versin dedik, getirmediler. Önümüzdeki hafta bakanlık bize 3. toplantı tarihini bildirecek.
Sürecin uzayacağını tahmin etmiyorum üçüncü toplantıda bitecek" ifadelerinde bulundu. Asgari ücret 3. toplantı tarihi henüz belli olmadı. Toplantı tarihinin önümüzdeki hafta bildirileceği tahmin ediliyor.
2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?
Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı tartışmaları sürerken asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.
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